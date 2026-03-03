Revelan qué le dijo Mastantuono al árbitro para que lo expulse en el final de Real Madrid-Getafe

Alejandro Ruiz Muñiz expulsó a Franco Mastantuono por agresión verbal en la caída frente al Getafe. Ahora, se conoció lo que le dijo.

Se conoció lo que Franco Mastantuono le dijo al árbitro para que lo expulse en la derrota ante el Getafe.

Franco Mastantuono vivió una de sus peores noches en el Real Madrid. El exfutbolista de River ingresó en el complemento en la caída frente al Getafe y sobre el final del encuentro se fue expulsado por agredir verbalmente al árbitro Alejandro Ruiz Muñiz.

Se dio a conocer lo que Mastantuono le dijo al árbitro para que lo expulse en el Real Madrid-Getafe En un principio, no se le pudo leer los labios al futbolista de 18 años, pero cuando el juez presentó el informe arbitral se reveló lo que le dijo para que le valiera la roja directa: "vaya vergüenza, vaya p... vergüenza", es lo que le habría dicho Mastantuono.

Expulsaron a Franco Mastantuono y se fue silbado del Bernabéu Sin embargo, eso no fue lo único malo, ya que cuando se retiraba rumbo al túnel de vestuarios todos los hinchas del Madrid presentes en el Bernabéu lo silbó a él y a todo el equipo en general. Esto se debe a que la Casablanca cosechó su segunda derrota consecutiva en La Liga y le perdió pisada al líder Barcelona, que ahora tiene una ventaja de cuatro puntos.

Arbeloa cuestionó la actitud de Mastantuono Por su parte, Álvaro Arbeloa, DT del Real Madrid, se mostró muy molesto en conferencia de prensa con la actitud de Franco Mastantuono y le reprochó: “Son cosas que no pueden pasar. No sé exactamente qué le dijo al árbitro, pero si lo expulsó, fue por algo. No podemos tener este tipo de acciones”.

Por otro lado, el español se mostró optimista de cara a levantar el mal presente del máximo campeón de Champions League: “"Nos quedan 36 puntos y nuestro objetivo es sumarlos todos. Después de una derrota, las cosas se ven muy negras, pero esto es el Real Madrid y nadie va a tirar la toalla", lanzó.