Pese a ganar ¡8-0! y clasificarse a la final del Carioca, Flamengo echó a Filipe Luis: el motivo

Tras golear al Madureira y meterse en la final del Campeonato Carioca, Flamengo despidió al entrenador con el que consiguió la Copa Libertadores.

Luego de un 2025 glorioso en donde conquistaron la Copa Libertadores, Flamengo comenzó la temporada 2026 con un arranque irregular. Derrotas sorpresiva y las caídas en la final de la Supercopa de Brasil ante Corinthians y la Recopa Sudamericana frente a Lanús hicieron que la continuidad de Filipe Luis esté en duda.

De todas formas, tras la derrota frente al Granate, el Mengao se recuperó el pasado lunes por la noche al golear por 8-0 al Madureira en el partido de vuelta de las semifinales del Campeonato Carioca (la ida fue 3-0 en el Maracaná) y clasificarse a la gran final, en la que se verá las caras con el Fluminense de Luis Zubeldía.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Flamengo/status/2028651885524054501&partner=&hide_thread=false QUE VENHA A FINAL DO CARIOCÃO! #ArteEspecial pic.twitter.com/2EBEiVZ1LP — Flamengo (@Flamengo) March 3, 2026 No obstante, luego de culminar el encuentro, la directiva del cuadro de Río de Janeiro tomó una contundente decisión con el exfutbolista del Atlético Madrid: lo despidió pese a que le habían renovado su contrato a fines de 2025 tras ganar la Copa Libertadores.

Flamengo echó a Filipe Luis tras clasificar a la final del Campeonato Carioca En un comunicado, el Flamengo anunció el despido del DT de 40 años y le agradeció por todo el trabajo hecho: “"El Club de Regatas Flamengo informa de que, a partir de este martes (3), Filipe Luís no seguirá como técnico del equipo profesional. Con él, dejan el club también Ivan Palanco (auxiliar técnico) y Diogo Linhares (preparador físico)".

Filipe Luís Filipe Luis dejó de ser el DT de Flamengo. Fotobaires De esta manera, Filipe Luis se va del Flamengo tras un año y medio en el cargo y con cinco títulos en su vitrina (Copa de Brasil 2024, Campeonato Carioca 2025, Supercopa de Brasil 2025, Brasileirao 2025 y Copa Libertadores 2025).