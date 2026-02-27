La frase de Mauricio Pellegrino que resume la hazaña de Lanús: "Le ganamos dos partidos a Flamengo"
Mauricio Pellegrino valoró el carácter de los jugadores de Lanús tras vencer a Flamengo y destacó la ilusión para la Libertadores 2026.
El título conseguido por Lanús en el Maracaná tuvo sabor a epopeya. El equipo argentino derrotó a Flamengo por un global de 4-2 en la final de la Recopa Sudamericana y sumó el noveno trofeo de su historia. Tras la consagración, Mauricio Pellegrino resaltó el mérito de imponerse en dos partidos ante un rival con enorme poder económico.
“Un momento lindo para nosotros a nivel profesional, también para nuestro club y nuestra gente, porque para llegar a disputar este tipo de copas hay mucho trabajo detrás. Clasificar a una Copa es difícil; ganarla también”, expresó el entrenador en conferencia de prensa, visiblemente emocionado por la conquista.
Sobre el desarrollo del juego, Longaniza continuó: "Fue un partido que se nos puso difícil con dos penales, pero le ganamos dos partidos a Flamengo que no es poco". En la ida, el Granate se había quedado con un triunfo por 1-0.
El mensaje de Mauricio Pellegrino tras lograr la Recopa Sudamericana
El DT también puso el foco en la identidad del equipo y en el camino recorrido por la institución en los últimos años. “Este no es el trabajo solo de este momento. Hoy se ve reflejado un poco lo que viene de los últimos años, jugadores de Inferiores, otros que volvieron, todos empujando la ilusión de los hinchas. Para mí lo más importante es el corazón que han tenido estos jugadores”, afirmó.
Sobre la diferencia de presupuestos (muy favorable al conjunto brasileño) Pellegrino fue contundente: “No se trata tanto de presupuestos o de quién tiene más. Destaco el corazón del equipo, que siempre lucha hasta el final”. Además, remarcó la capacidad de reacción tras el empate del rival en la serie: “Ellos te pueden hacer daño de mil maneras, pero nosotros también demostramos poder de reacción”.
Pensando en lo que viene, el entrenador prefirió la mesura, aunque no ocultó su ambición en la Copa Libertadores 2026, a la que Lanús accedió como campeón de la Sudamericana. “Mi ilusión es pasar la primera ronda, vivir esos partidos, clasificar y después el resto se vive de otra manera”, cerró.
El Granate celebró en territorio hostil y dejó un mensaje claro para el continente: con convicción y carácter, también se pueden achicar las distancias ante los gigantes.