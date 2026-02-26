La Liga Mendocina de fútbol ya tiene nuevo presidente y arranca la transición
Liga Mendocina de futbol: la conducción provisoria encabezada por Diego Reyes deberá ordenar la institución y convocar a elecciones antes de fin de año.
La Liga Mendocina de Fútbol iniciará una nueva etapa institucional con la designación de Diego Reyes como presidente.
Reyes, actual representante del Consejo Federal en la AFA y con funciones ejecutivas en el Arena Maipú, será el encargado de conducir el proceso de ordenamiento administrativo y político de la liga.
Según lo establecido, la intervención deberá convocar a una asamblea general antes del 31 de diciembre de este año. En ese marco, el calendario institucional proyecta que el acto eleccionario se realice entre febrero y marzo de 2027.
La comisión normalizadora estará integrada además por Andrés Nicosia, Carlos Castro y otros dirigentes vinculados a los clubes fundadores de la Liga Mendocina, con el objetivo de garantizar representatividad y estabilidad durante la transición.
El proceso busca restablecer el funcionamiento pleno de la institución y encauzar su vida democrática, en un contexto donde la dirigencia apunta a recuperar previsibilidad organizativa y fortalecer la estructura del fútbol local.