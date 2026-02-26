La Liga Mendocina de fútbol ya tiene nuevo presidente y arranca la transición

Liga Mendocina de futbol: la conducción provisoria encabezada por Diego Reyes deberá ordenar la institución y convocar a elecciones antes de fin de año.

La Liga Mendocina de Fútbol iniciará una nueva etapa institucional con la designación de Diego Reyes como presidente.





La nueva conducción ya tomó el control de la entidad de calle Garibaldi hasta que asuman las nuevas autoridades.

Liga mendocina de fútbol: la era de Diego Reyes Reyes, actual representante del Consejo Federal en la AFA y con funciones ejecutivas en el Arena Maipú, será el encargado de conducir el proceso de ordenamiento administrativo y político de la liga.

Según lo establecido, la intervención deberá convocar a una asamblea general antes del 31 de diciembre de este año. En ese marco, el calendario institucional proyecta que el acto eleccionario se realice entre febrero y marzo de 2027.

Liga mendocina de fútbol 8 Será un renacer para la entidad de calle Garibaldi. Milagros Lostes - MDZ La comisión normalizadora estará integrada además por Andrés Nicosia, Carlos Castro y otros dirigentes vinculados a los clubes fundadores de la Liga Mendocina, con el objetivo de garantizar representatividad y estabilidad durante la transición.