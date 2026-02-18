Sacudón en el fútbol mendocino: renunció Omar Sperdutti y se abre un escenario incierto en la Liga

El fútbol mendocino atraviesa horas decisivas. Omar Sperdutti presentó su renuncia a la presidencia de la Liga Mendocina de Fútbol, en medio de un contexto marcado por investigaciones judiciales y una fuerte crisis institucional que impacta de lleno en la conducción del organismo.

Liga mendocina de fútbol 8 Milagros Lostes - MDZ La salida de Omar Sperdutti de la Liga Mendocina La salida del dirigente no solo representa un cambio en la estructura de poder, sino que abre un período de transición cargado de incertidumbre sobre el futuro inmediato de la entidad que nuclea a los clubes del Gran Mendoza. Tras la dimisión, también se produjeron movimientos dentro de la comisión directiva, lo que obligará a reordenar la conducción y definir los próximos pasos administrativos y deportivos.

El escenario judicial, que incluye cuestionamientos vinculados a movimientos económicos y documentación bajo investigación, terminó por acelerar una decisión que ya generaba tensión dentro del ambiente futbolero local. La situación repercute directamente en la organización de las competencias y en la estabilidad institucional de la liga.