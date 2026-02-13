El duro descargo de la Liga Mendocina de Fútbol ante los rumores de suspensión del torneo por el allanamiento

Luego del procedimiento judicial, la Liga Mendocina de Fútbol dio a conocer un comunicado frente a la supuesta postergación del inicio del torneo Apertura.

La Liga Mendocina de Fútbol permaneció cerrada este viernes y esta noche emitió un comunicado oficial.

Luego de un viernes agitado por calle Garibaldi, debito al allanamiento que realizó la Justicia local en la investigación por transferencias millonarias desde cuentas de la entidad, la Liga Mendocina de Fútbol emitió un fuerte comunicado en donde se dieron detalles de la medida judicial y además se confirmó qué pasará con el inicio del torneo Apertura.

Tras el procedimiento, comenzaron a circular por redes sociales diferentes rumores que indicaban una postergación de la primera fecha del torneo masculino de primera división, prevista para este fin de semana, debido a la situación que obligó a cerrar las puertas de la entidad durante toda la jornada.

Liga Mendocina Desde la entidad confirmaron que el fin de semana habrá actividad en ambas divisiones. Debido a este panorama, desde el organismo que preside Omar Sperdutti publicaron un comunicado para rectificar estos rumores y confirmar que la actividad programada para este fin de semana se desarrollará con total normalidad.

El duro descargo de la Liga Mendocina de Fútbol Luego del allanamiento, la entidad de calle Garibaldi dio a conocer un fuerte descargo en donde confirmaron que la información que circuló en el transcurso de la tarde se trató de “versiones falsas y comunicados apócrifos”.

Liga Mendocina El comunicado en donde se desmintieron los rumores de postergación. Prensa Liga Mendocina de Fútbol “Es absolutamente falso que la primera fecha de los torneos de Primera A y Primera B haya sido suspendida. El documento que circula en redes sociales carece de validez (…). Se confirma que la actividad futbolística prevista para este fin de semana de desarrollará con total normalidad”, expresaron.