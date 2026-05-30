San Lorenzo tiene nuevo presidente: quién es y hasta cuándo tomará las riendas del club

El candidato de Primero San Lorenzo ganó los comicios extraordinarios y encabezará la reconstrucción institucional del club.

pSan Lorenzo cerró una etapa de incertidumbre política y ya tiene nuevo presidente. Marcelo Culotta se impuso en las elecciones extraordinarias realizadas en el Nuevo Gasómetro y conducirá los destinos del club hasta diciembre de 2027.

Con una participación cercana a los 13 mil socios (de los casi 44.000 que estaban habilitados para votar), los comicios se desarrollaron este sábado en el estadio Pedro Bidegain y marcaron el final del proceso de transición iniciado tras la escandalosa salida de Marcelo Moretti y el interinato encabezado por Sergio Costantino.

El dirigente de la agrupación Primero San Lorenzo se quedó con la victoria y asumirá el desafío de conducir a la institución durante los próximos 18 meses, en un contexto atravesado por desafíos económicos, deportivos e institucionales.

Quién es Marcelo Culotta, el dirigente que conducirá San Lorenzo hasta 2027 Embed El voto de Marcelo Culotta, candidato a presidente de Primero San Lorenzo.



¡Es con la Lista 1! #UnirParaReconstruir pic.twitter.com/ZF7orhDFXy — Primero San Lorenzo (@primerosanlore) May 30, 2026 Marcelo Culotta es una figura reconocida dentro de la vida política azulgrana. Fue uno de los impulsores de la histórica lucha por la vuelta a Boedo y participó activamente de la Subcomisión del Hincha entre 2006 y 2017. Además, integró la Comisión Directiva entre 2012 y 2019 como vocal por Cruzada x San Lorenzo y durante años formó parte de distintos espacios opositores dentro del club.

El recorrido político que lo llevó a la presidencia del Ciclón En 2021 fundó la agrupación Orden y Progreso, con la que logró consolidarse como una de las principales referencias políticas de San Lorenzo. En las elecciones de 2023 finalizó segundo con el 28,59% de los votos y volvió a integrar la Comisión Directiva.