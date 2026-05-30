San Lorenzo tiene nuevo presidente: quién es y hasta cuándo tomará las riendas del club
El candidato de Primero San Lorenzo ganó los comicios extraordinarios y encabezará la reconstrucción institucional del club.
pSan Lorenzo cerró una etapa de incertidumbre política y ya tiene nuevo presidente. Marcelo Culotta se impuso en las elecciones extraordinarias realizadas en el Nuevo Gasómetro y conducirá los destinos del club hasta diciembre de 2027.
Con una participación cercana a los 13 mil socios (de los casi 44.000 que estaban habilitados para votar), los comicios se desarrollaron este sábado en el estadio Pedro Bidegain y marcaron el final del proceso de transición iniciado tras la escandalosa salida de Marcelo Moretti y el interinato encabezado por Sergio Costantino.
El dirigente de la agrupación Primero San Lorenzo se quedó con la victoria y asumirá el desafío de conducir a la institución durante los próximos 18 meses, en un contexto atravesado por desafíos económicos, deportivos e institucionales.
Quién es Marcelo Culotta, el dirigente que conducirá San Lorenzo hasta 2027
Marcelo Culotta es una figura reconocida dentro de la vida política azulgrana. Fue uno de los impulsores de la histórica lucha por la vuelta a Boedo y participó activamente de la Subcomisión del Hincha entre 2006 y 2017. Además, integró la Comisión Directiva entre 2012 y 2019 como vocal por Cruzada x San Lorenzo y durante años formó parte de distintos espacios opositores dentro del club.
El recorrido político que lo llevó a la presidencia del Ciclón
En 2021 fundó la agrupación Orden y Progreso, con la que logró consolidarse como una de las principales referencias políticas de San Lorenzo. En las elecciones de 2023 finalizó segundo con el 28,59% de los votos y volvió a integrar la Comisión Directiva.
Tras su paso por distintas áreas de gestión, especialmente en vóley y atletismo, presentó su renuncia en medio de la crisis institucional que terminó derivando en la convocatoria a elecciones extraordinarias.
Junto a Culotta también participaron Sergio Costantino, Manuel Agote, Nicolás Papasso y César Francis. Finalmente, el candidato de Primero San Lorenzo logró imponerse y será el encargado de liderar una nueva etapa en el club de Boedo hasta diciembre de 2027.