Gustavo Álvarez dio la cara tras la insólita eliminación de San Lorenzo y habló de su continuidad

Gustavo Álvarez retuvo a los jugadores en la cancha luego de la derrota ante Recoleta mientras los hinchas de San Lorenzo silbaban y cantaban contra el equipo.

De manera insólita, San Lorenzo quedó eliminado de la Copa Sudamericana en primera fase al perder 1-0 como local contra Recoleta. Un simple empate le alcanzaba para clasificar y hasta en el primer puesto del grupo, pero ni eso pudo conseguir contra el debutante equipo paraguayo, y la goleada de Santos a Deportivo Cuenca lo dejó con las manos vacías.

Por supuesto, la hinchada no se quedó callada y expresó toda su bronca con el equipo por semejante papelón. Además de cánticos de reprobación, que se oyeron durante los minutos finales del encuentro, tras el pitazo final bajó una potente silbatina de las tribunas. Gustavo Álvarez, lejos de rehuir al repudio del público, se quedó en la mitad de la cancha por un buen rato junto con los jugadores para luego marcharse del campo en grupo.

Las declaraciones de Gustavo Álvarez tras la eliminación de San Lorenzo Las declaraciones de Gustavo Álvarez tras la eliminación de San Lorenzo DSports "La sensación después de la derrota y la eliminación no es otra que la tristeza. En los malos momentos hay que dar la cara. Yo normalmente suelo irme al vestuario rápido, pero si el equipo pierde y pasa lo que pasó hoy, me parece que hay que irse todos juntos y con la cabeza en alto, aceptando la reprobación", reconoció luego el DT al respecto en conferencia de prensa.

A su vez, evitó buscar excusas o tirarle la mochila al equipo: "La solución de los problemas se encuentra sin señalar. Jamás voy a señalar a los jugadores ni eludir la responsabilidad", remarcó. E insistió en la misma sintonía: "Hay cosas por mejorar que las hablo con ellos y es parte de mi tarea. Acá somos todos responsables, cada cual en su cuota parte. No tenemos revancha de esto, pero no le escapo a la responsabilidad".

Por otro lado, le preguntaron cómo encarará San Lorenzo el duelo de 16avos de Copa Argentina contra Deportivo Riestra (el miércoles 3 de junio) luego de las dos duras eliminaciones ante River por el Apertura y ante Recoleta por Sudamericana: "Las derrotas son parte del camino, y por más dolorosas que sean, hay que levantarse. No entiendo ningún resultado deportivo ni ningún estado de ánimo como definitivo. Hay que sobreponerse, aceptarlo y trabajar para mejorar", sostuvo.