San Lorenzo busca asegurarse su clasificación y recibe a Recoleta: hora y cómo ver en vivo

San Lorenzo se medirá contra Recoleta de Paraguay en el Nuevo Gasómetro. Con empate pasará de ronda y con un triunfo se asegurará el primer puesto.

San Lorenzo buscará sellar su clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana cuando reciba a Recoleta de Paraguay por la última fecha del Grupo D. El partido arrancará a las 21.30 en el Pedro Bidegain, contará con el arbitraje del colombiano Carlos Ortega, mientras que su compatriota Leonard Mosquera estará en el VAR. El encuentro será televisado DSports.

Así llega San Lorenzo Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SanLorenzo/status/2058944650904322482?s=20&partner=&hide_thread=false Lista de convocados para el encuentro ante Recoleta. pic.twitter.com/kX1GHdxLsQ — San Lorenzo (@SanLorenzo) May 25, 2026 El equipo de Gustavo Álvarez llega a este encuentro tras empatar 2-2 ante Santos de Brasil en condición de visitante y, con este resultado, quedó primero con 7 puntos, a uno del escolta Deportivo Cuenca de Ecuador y a dos del tercero, que es el elenco paraguayo. Por ello, una esta noche depositará al Ciclón en los octavos de final de la competición continental que ya supo conquistar en 2002.

Para este encuentro, el entrenador no planea realizar modificaciones con respecto al equipo que empató en el estadio Urbano Caldeira ante el Peixe con goles del uruguayo Matías de Ritis y Rodrigo Auzmendi.

Por su parte, Recoleta, equipo dirigido por Jorge González, viene de ganarle 2-1 a Guaraní, el sábado en el estadio Ricardo Gregor, por la última fecha del Torneo Apertura de Paraguay en el que finalizó octavo con 28 puntos. En esta Copa Sudamericana, los Canarios empataron 2-2 el pasado martes ante Deportivo Cuenca en Ecuador y mantienen viva la esperanza de avanzar de fase.

Para que esto suceda, Recoleta deberá ganarle a San Lorenzo. En caso de que empate, deberá esperar que Santos derrote a Deportivo Cuenca para acceder a dieciseisavos de final como segundo de este Grupo D.