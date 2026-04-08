San Lorenzo rescató un empate 1-1 ante el ignoto Recoleta en un deslucido debut en la Sudamericana

San Lorenzo , que empezó perdiendo, empató 1-1 con Recoleta de Paraguay, en condición de visitante, en el marco de la primera fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana . El equipo paraguayo abrió el marcador a los 13 minutos con el gol de Allan Wlk, mientras que el Ciclón igualó por intermedio de Rodrigo Auzmendi, a los 17.

El delantero Allan Wlk puso el 1-0 para Recoleta ante San Lorenzo , a los 13 minutos de juego. Tras un desborde a fondo de Aldo González por la derecha, el mediocampista metió el buscapié pero el arquero paraguayo Orlando Gill la despejó. Sin embargo, el defensor del arco de San Lorenzo dejó la pelota corta para que Wlk aparezca, le dé de primera y marque el 1-0.

El delantero Rodrigo Auzmendi empató el partido para San Lorenzo ante Recoleta de Paraguay, a los 17 minutos de juego. Tras un desborde a fondo por la izquierda, el delantero Alexis Cuello metió el pase al medio para el ex Banfield que le dio de primera en el área chica y marcó el 1-1.

SE ABRIÓ EL MARCADOR EN EL DEFENSORES DEL CHACO: Wlk firmó el 1-0 de Recoleta contra San Lorenzo en el estreno en la Fase de Grupos de la CONMEBOL #Sudamericana . #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/0dWwEXGWKU

Con este resultado, el equipo de Gustavo Álvarez inicia con un empate esta travesía en la Copa Sudamericana donde enfrentará al Deportivo Cuenca de Ecuador, el próximo jueves desde las 21.30, en el estadio Pedro Bidegain.

En lo que al Torneo Apertura respecta, San Lorenzo visitará el próximo domingo desde las 15:00 a Newell's Old Boys de Rosario, en el estadio Marcelo Bielsa.

Por su parte, el equipo de Jorge González consiguió un punto que vale en oro teniendo en cuenta la importancia del rival al que enfrentó.

En la próxima fecha del certamen, viajará a San Pablo para visitar al Santos de Brasil, el martes desde las 21:30 en el estadio Urbano Caldeira.

En lo que al Campeonato de Paraguay respecta, Recoleta visitará el sábado a Sportivo Luqueño desde las 18.

Fuente: NA.

El minuto a minuto de Recoleta FC vs San Lorenzo