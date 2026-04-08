Golazo de Julián Álvarez y batacazo del Atlético de Madrid, que le ganó al Barcelona 2 a 0 en el Camp Nou

Atlético de Madrid impuso condiciones en el primer partido de la serie ante Barcelona y lo dejó en una situación incómoda de cara a la revancha: ganó por 2 a 0 en el Camp Nou , en la ida por los cuartos de final de la Champions League , y llega a la definición con una ventaja interesante.

Los tantos del encuentro los anotaron Julián Álvarez (un golazo) y Alexander Soloth, en tanto que Barcelona jugó en inferioridad numérica todo el segundo tiempo por la expulsión de Pau Cubarsí.

En la jugada previa, el futbolista culé Pau Cubarsí vio la tarjeta roja directa por una falta sobre Giuliano Simeone.

Tremendo golazo de Julián Álvarez para poner al Atlético de Madrid 1-0 en el Camp Nou

Tremendo golazo de Julián Álvarez para poner al Atlético de Madrid 1-0 en el Camp Nou

Hasta entonces, el conjunto azulgrana había generado las ocasiones más claras, con un remate al palo de Lamine Yamal y un gol anulado a Marcus Rashford por fuera de juego de Lamine Yamal como acciones más manifiestas, aunque el equipo de Diego Pablo Simeone también había amenazado al contraataque.

Cubarsí se fue expulsado sobre el final del primer tiempo

Cubarsí se fue expulsado sobre el final del primer tiempo

Más tarde, a los 25' del complemento, Sorloth amplió la ventaja a favor del Colchonero.

Sorloth marcó el 2-0 para el Atlético de Madrid ante el Barcelona Sorloth marcó el 2-0 para el Atlético de Madrid ante el Barcelona

Crónica del partido

El Atlético de Madrid logró un triunfo clave como visitante al imponerse 2-0 ante el Barcelona en el Spotify Camp Nou, en la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. El equipo dirigido por Diego Simeone aprovechó la expulsión de Pau Cubarsí antes del descanso y dio un paso firme hacia las semifinales.

Los goles llegaron en momentos determinantes: Julián Álvarez abrió el marcador con un tiro libre tras la roja al defensor, mientras que Alexander Sorloth amplió la ventaja en el complemento.

golazo julián álvarez El arquero del Barcelona intenta contener, sin éxito, el espectacular tiro del delantero argentino. EFE

La expulsión que cambió el partido

El encuentro comenzó con un desarrollo equilibrado, con el Barcelona dominando la posesión y el Atlético apostando a transiciones rápidas. Sin embargo, el punto de quiebre llegó sobre el final del primer tiempo.

Giuliano Simeone fue derribado cuando se iba solo hacia el arco y, tras la intervención del VAR, Cubarsí fue expulsado por ser último hombre. En la acción siguiente, Julián Álvarez ejecutó un preciso tiro libre que puso en ventaja al conjunto visitante.

Un golpe de autoridad en el Camp Nou

En el segundo tiempo, el Barcelona intentó reaccionar pese a la inferioridad numérica, pero careció de eficacia en los metros finales. Atlético, en cambio, manejó los tiempos y encontró espacios.

Sorloth selló el 2-0 tras una jugada bien construida, consolidando un resultado que cortó la racha invicta del equipo catalán en su estadio esta temporada.

Serie encaminada y definición abierta

Con esta victoria, el conjunto madrileño quedó bien posicionado de cara al partido de vuelta, donde buscará cerrar la clasificación. Barcelona, por su parte, deberá revertir la serie fuera de casa, obligado a mejorar su efectividad para mantenerse con vida en la competencia.

La revancha se juega el próximo 14 de abril, en territorio colchonero, desde las 16 (hora argentina).

El minuto a minuto de Barcelona-Atlético de Madrid

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campo nou Cruce prometedor y a sala llena. EFE

Barcelona Atlético de Madrid Barcelona vs. Atlético de Madrid, por Champions League. EFE

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