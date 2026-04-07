Partidazo en el Bernabéu: Bayern Múnich se impuso 2-1 ante Real Madrid en la ida

El conjunto alemán cerró el primer "chico" de la serie con una pequeña ventaja. Anotaron Díaz y Kane; descontó Mbappé. Se define la semana que viene.

El Bayern Múnich se acercó a las semifinales de la Champions League tras imponerse este martes por 2 a 1 ante el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, en el partido de ida de los cuartos de final, aunque nada está dicho hasta el pitazo final.

El campeón alemán tomó ventaja al borde del descanso, en el minuto 41', con el gol del colombiano Luis Díaz; mientras que al inicio de la segunda parte, Harry Kane, con un tiro desde el borde del área, anotó el segundo. El Real Madrid acortó distancias a los 29' del complemento por medio de Kylian Mbappe.

El francés Aurelien Tchouameni vio tarjeta amarilla y se perderá el choque de vuelta, que tendrá lugar el miércoles 15 de abril en Múnich.

Luis Díaz puso el 1-0 para el Bayern Múnich Luis Díaz abrió el marcador a los 41' del primer tiempo. El colombiano aprovechó un buen pase de Serge Gnabry para poner por delante al cuadro bávaro en una primera parte con ocasiones para ambos equipos.

Luis Díaz puso el 1-0 para el Bayern Múnich Luis Díaz puso el 1-0 para el Bayern Múnich Kane amplió la ventaja en el arranque del segundo tiempo En el inicio del complemento, cuando los protagonistas apenas pisaban el campo de juego, Kane dio el golpe y amplió la ventaja para el conjunto alemán: apenas se habían jugado 23 segundos.