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Partidazo en el Bernabéu: Bayern Múnich se impuso 2-1 ante Real Madrid en la ida

El conjunto alemán cerró el primer "chico" de la serie con una pequeña ventaja. Anotaron Díaz y Kane; descontó Mbappé. Se define la semana que viene.

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Harry Kane celebra el segundo gol del equipo alemán.

Harry Kane celebra el segundo gol del equipo alemán.

EFE

El Bayern Múnich se acercó a las semifinales de la Champions League tras imponerse este martes por 2 a 1 ante el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, en el partido de ida de los cuartos de final, aunque nada está dicho hasta el pitazo final.

El campeón alemán tomó ventaja al borde del descanso, en el minuto 41', con el gol del colombiano Luis Díaz; mientras que al inicio de la segunda parte, Harry Kane, con un tiro desde el borde del área, anotó el segundo. El Real Madrid acortó distancias a los 29' del complemento por medio de Kylian Mbappe.

El francés Aurelien Tchouameni vio tarjeta amarilla y se perderá el choque de vuelta, que tendrá lugar el miércoles 15 de abril en Múnich.

Luis Díaz puso el 1-0 para el Bayern Múnich

Luis Díaz abrió el marcador a los 41' del primer tiempo. El colombiano aprovechó un buen pase de Serge Gnabry para poner por delante al cuadro bávaro en una primera parte con ocasiones para ambos equipos.

Luis Díaz puso el 1-0 para el Bayern Múnich

Luis Díaz puso el 1-0 para el Bayern Múnich

Kane amplió la ventaja en el arranque del segundo tiempo

En el inicio del complemento, cuando los protagonistas apenas pisaban el campo de juego, Kane dio el golpe y amplió la ventaja para el conjunto alemán: apenas se habían jugado 23 segundos.

Kane, autor del 2-0 del Bayern Múnich en la ida ante el Real Madrid

Kane, autor del 2-0 del Bayern Múnich en la ida ante el Real Madrid

Mbappé descontó para el Real Madrid

Al Real Madrid le costó reponerse del cachetazo, pero a los 29' fue Kylian Mbappé el encargado de darle vida al conjunto Merengue, que define la serie en Alemania.

Mbappé descontó para el Real Madrid

Mbappé descontó para el Real Madrid

El minuto a minuto de Real Madrid-Bayern Múnich

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Kylian Mbappé celebra su gol ante el Bayern Múnich.

Kylian Mbappé celebra su gol ante el Bayern Múnich.

Luis Díaz Bayern Múnich
El delantero colombiano del Bayern Munich Luis Díaz celebra tras anotar el primer gol del equipo.

El delantero colombiano del Bayern Munich Luis Díaz celebra tras anotar el primer gol del equipo.

real madrid bayern múnich
Dominio del Bayern Múnich durante los primeros minutos del partido.

Dominio del Bayern Múnich durante los primeros minutos del partido.

Álvaro Arbeloa
Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid.

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