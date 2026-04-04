Qué dijo Martín Demichelis tras el histórico triunfo del Mallorca ante Real Madrid

El equipo bermellón conducido por Martín Demichelis se quedó con tres puntos de oro al derrotar al Merengue por 2-1. Además, salió de la zona de descenso.

El entrenador del RCD Mallorca, el argentino Martín Demichelis, destacó que en el triunfo de este sábado contra el Real Madrid (2-1), en partido de la Primera división del fútbol español, vio a un equipo que le "gusta" en cuanto a actitud e intensidad.

Martín Demichelis valoró la actitud de su equipo tras el triunfo ante el Real Madrid "Los cambios los hicimos de a tres y movimos varias piezas. Cuando usas el rombo hay mucho desgaste en las presiones, entonces quito a Samu, Pablo y Manu que hacían un buen partido; y reforzamos a los laterales. Virgili y Mateo no dejan de amenazar y cuando sale Zito adelantamos a Mateo, nunca dejamos de pensar en seguir amenazando porque si piensas solo en defenderte se complica. Hoy se vio un equipo que me gusta", declaró, en referencia a los cambios efectuados en la segunda mitad.

Los suplentes participaron en el gol del triunfo: "No es demagogia que hasta la última jornada necesitaremos de todos, los que salen del banquillo deben sostener y ó mejorar a los que sustituyen. Se les vio con ganas de hacer esfuerzos, el fútbol es pureza y la posibilidad de ganar al Madrid no se da todos los días y lo necesitábamos por todo lo que había alrededor, ojalá esto sirva para estar desde todos lados más unidos hasta el final", remarcó el DT del Mallorca.

image Martín Demichelis logró un triunfazo histórico con Mallorca. X @UHMallorca Sobre el hecho de imponerse al Real Madrid aseguró: "No hay plan perfecto para ganar al Madrid. Es el Madrid, es imposible tener una receta perfecta, pero vi un equipo equilibrado, la jerarquía está a la vista de todos pero les dije que no había que guardarse nada. Fuimos valientes, fuimos equilibrados, cuando tienes que ganar al Madrid se tienen que dar muchas cosas, y hoy se dieron".

La victoria viene tras un golpe duro ante el Elche: "Quería disimular que el haber perdido en Elche había sido doloroso, se te van jugadores y no puedes trabajar, no nos había dado el fútbol la posibilidad de jugar rápido. Nos sirvió el tiempo para entrenar, quien conoce a Muriqi no duda de que se iba a levantar porque es parte de su ser, es emocionante que haya metido el gol por lo vivido y porque tan pronto encuentre una alegría personal", explicó Martín Demichelis, que valoró la labor de Sergi Darder.