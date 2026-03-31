Nacho Fernández habló del "off" de Martín Demichelis que quebró su relación con el plantel de River: "Se manejó mal con el grupo"

Nacho Fernández se refirió al "off" del actual entrenador del Mallorca que generó una ruptura en el plantel millonario.

Pasaron casi dos años de la polémica salida de Martín Demichelis de River Plate y su recordado “off” sigue generando repercusiones, más allá de que los caminos del entrenador, el club y varios de los protagonistas ya se hayan separado.

En esta ocasión, fue Nacho Fernández, hoy en Gimnasia y Esgrima La Plata, quien volvió sobre aquel episodio y recordó cómo se vivió desde adentro uno de los momentos más tensos de ese ciclo: "Creo que se confundió y dejó pasar mucho el tiempo para hablar la situación con el plante. Se manejó mal con el grupo, pero no en la parte humanal", lanzó sobre el actual DT del Mallorca.

Nacho Fernández habló del “off” de Demichelis que quebró su relación con el plantel de River Nacho Fernández habló del "off" de Demichelis que dinamitó el vestuario en River Radio La Red En aquel entonces, Demichelis mantuvo un diálogo con periodistas en el que lanzó críticas hacia algunos de sus dirigidos, sin imaginar el impacto que tendrían puertas adentro. Sus palabras no tardaron en repercutir en el vestuario de River Plate, generando tensiones que derivaron en un fuerte cortocircuito con el plantel y que, meses más tarde, terminaron marcando el final de su ciclo.

A pesar de ese episodio, Nacho Fernández no dudó en destacar las cualidades del ex entrenador, reconociendo sus virtudes como director técnico más allá de aquel conflicto que dejó huella en el club: "Desde lo táctico y estratégico lo considero un gran entrenador, de hecho el último River que jugó bien fue el de sus primeros seis/siete meses", sentenció.