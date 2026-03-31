El Kun Agüero sufrió una grave lesión en el Independiente-River del Senior: así lo sacaron de la cancha

El Kun Agüero sufrió una durísima lesión en el triunfo por 2-0 del Rey de Copas ante el Millonario en el Senior.

Lo que prometía ser una jornada cargada de fútbol y recuerdos en el predio de Wilde terminó con un desenlace preocupante para el Kun Agüero. En el marco del clásico ante River por la segunda fecha de la Copa de la Liga Senior +35, el exdelantero sufrió una grave lesión que lo obligó a dejar el campo sin poder apoyar el pie, generando inquietud en el entorno de Independiente.

El triunfo 2-0 del Rojo, con goles de Tomás De Vincenti y Fabián Bordagaray, pasó a un segundo plano tras la impactante escena protagonizada por el Kun. Luego de un fuerte golpe en su tobillo izquierdo, el exjugador evidenció claras muestras de dolor y debió ser retirado del terreno de juego con ayuda de Leonel Ríos y Luis Lobo, incapaz de desplazarse por sus propios medios.

Sergio Agüero sufrió una grave lesión en el senior de Independiente El Kun Agüero sufrió una grave lesión en el Independiente-River del Senior @TyC Sports Horas más tarde, el propio Agüero llevó tranquilidad en cuanto a la información, aunque confirmó un diagnóstico adverso. A través de sus redes sociales, el ídolo de Manchester City y la Selección Argentina comunicó la gravedad de la lesión tras realizarse los estudios médicos correspondientes.

"Me hice una resonancia y se confirmó que me rompí el tendón, mañana empezaré con los estudios y me tendré que operar", lanzó el Kun, confirmando que la lesión requerirá una intervención quirúrgica y un largo proceso de rehabilitación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2038826637668614611&partner=&hide_thread=false EL KUN CONFIRMÓ SU LESIÓN: Agüero informó que se rompió el tendón durante el partido entre Independiente y River por el Torneo Senior, destacó la actitud del resto de los jugadores de los dos equipos y contó que comenzará con los estudios médicos. ¡Fuerza, Sergio! pic.twitter.com/Cuh12FPbNe — SportsCenter (@SC_ESPN) March 31, 2026 El Kun Agüero confirmó que se rompió el tendón en el triunfo ante River El contratiempo interrumpe el buen presente que el atacante atravesaba en este 2026 dentro del equipo Senior de Independiente. Tras su debut en la categoría la temporada pasada, había iniciado el año con una destacada actuación, incluyendo un gol en la victoria 4-1 frente a Riestra en el arranque del certamen. En aquel entonces, el Kun había dejado en claro su entusiasmo por seguir sumando minutos con la camiseta roja.