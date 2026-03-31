¿Cuál será el auto que maneje Franco Colapinto durante la exhibición en Buenos Aires?

Luego de lo que fue el Gran Premio de Japón, la Fórmula 1 se detendrá un mes debido a las cancelaciones de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita. En ese contexto, Franco Colapinto aprovechó ese tiempo libre para llegar a un acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y así llevar a cabo una exhibición el próximo 26 de abril en la zona del Monumento de los Españoles.

Es oficial: Colapinto correrá en Buenos Aires Colapinto CABA El monoplaza que utilizará el oriundo de Pilar no será el actual de la escudería francesa (A526) debido a que el reglamento de la Fórmula 1 prohíbe usar el chasis del torneo en curso para cualquier tipo de prueba o exhibición. Lo mismo sucede con el auto de la temporada anterior (el recordado A525).

Por supuesto, la normativa rige por igual para todos los equipos de la Máxima y establece que, cuando se organizan tests para pilotos novatos, deben realizarse con monoplazas de al menos dos años de antigüedad. Por eso, los modelos de 2024, 2023 o 2022 quedan destinados a ese tipo de actividades específicas. Ante ello, el auto que llegará a la Argentina será un Lotus E20, correspondiente a la temporada 2012, un modelo emblemático de la categoría que ahora se utilizará con fines promocionales y de exhibición.

Franco Colapinto manejará un Lotus E20 en la exhibición en Buenos Aires Alpine suele utilizar para sus exhibiciones este histórico monoplaza que ya tuvo varias apariciones destacadas. En 2018 fue parte del Festival de Goodwood con Jack Aitken al volante, quien también lo manejó en una exhibición en Miami. Luego, en 2019 lo condujo Daniel Ricciardo en Goodwood, mientras que en 2024 fue utilizado por Jack Doohan y Sophia Flörsch en el mismo evento.

image El Lotus E20 será el monoplaza que maneje Franco Colapinto en su exhibición en Buenos Aires. X @AlpineArg_ El modelo de 2012 fue el primero construido en Enstone bajo el nombre Lotus tras la gestión de Genii Capital. Presentado el 5 de febrero de ese año, fue desarrollado por James Allison, junto a Martin Tolliday y Dirk de Beer. Además, marcó el regreso de Kimi Räikkönen a la Fórmula 1, con Romain Grosjean como compañero. Ese auto consiguió una victoria en el Gran Premio de Abu Dhabi 2012 de la mano del finlandés, quien finalizó tercero en el campeonato ganado por Sebastian Vettel, mientras que Lotus fue cuarto entre los constructores, detrás de Red Bull Racing.