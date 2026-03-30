La reacción de Alpine en medio de las críticas a Colapinto tras el GP de Japón

El Gran Premio de Japón dejó una de las imágenes más impactantes en lo que va de la temporada con el fuerte accidente protagonizado por Oliver Bearman , en una maniobra que involucró a Franco Colapinto y que rápidamente generó debate tanto dentro como fuera de la pista.

Si bien la FIA determinó que se trató de un incidente de carrera y no aplicó sanciones, la acción desató una ola de críticas en redes sociales hacia el piloto argentino , que quedó en el centro de la polémica tras la competencia en Suzuka.

En ese contexto, Alpine optó por un mensaje breve pero significativo en sus redes oficiales, en una publicación que muchos interpretaron como un respaldo implícito en medio del ruido externo.

“¡A trabajar duro! Seguimos empujando como uno”, publicaron desde el equipo, sin hacer referencia directa al incidente, pero en un momento especialmente sensible para el piloto.

El mensaje apareció mientras se multiplican los cuestionamientos hacia Colapinto , lo que le dio un valor adicional dentro del contexto general del fin de semana. Sin entrar en la polémica, la escudería eligió reforzar una idea de unidad y trabajo colectivo.

Haas eximió a Franco Colapinto y apuntó al reglamento

Más allá de las críticas, desde dentro del paddock también surgieron voces que defendieron al argentino. Una de las más relevantes fue la de Ayao Komatsu, director del equipo Haas, quien descartó cualquier responsabilidad de Colapinto en el accidente.

"Al llegar a esa curva 13, Colapinto siempre estaba haciendo algo consistente, no es culpa suya en absoluto. No se movió. Por lo que vi, no hizo nada diferente. En la vuelta anterior, su velocidad era exactamente la misma, así que sabíamos con qué estábamos lidiando", explicó.

Komatsu también puso el foco en el intento de sobrepaso de Bearman y en las condiciones técnicas que influyeron en la maniobra: "Es solo que nosotros estábamos desplegando más energía ahí, así que incluso con vueltas normales, teníamos una ventaja de 20 km/h. Por eso quiso ir por ahí. Luego usó el botón de impulso, pero eso significó que la velocidad allí era de 50 km/h (según la FIA, la diferencia fue de 45 km/h)".

Fuerte accidente de Oliver Bearman en Suzuka Fuerte accidente de Oliver Bearman en Suzuka

En esa línea, advirtió sobre un problema más amplio dentro de la categoría: "Estoy seguro de que ustedes vieron en la cámara a bordo que la velocidad de acercamiento era enorme, y simplemente la calculó mal. Es una de las cosas de las que creo que hablamos, ya saben, con esta normativa: la velocidad de acercamiento podría convertirse en un problema. Así que, por desgracia, ese fue uno de esos incidentes".

Por último, reveló la reacción del propio Bearman tras el choque: "Por supuesto, se está recriminando a sí mismo, está diciendo algo como 'debería haberlo hecho mejor, no hay excusa'. Pero, ya saben, si lo miran, esa diferencia de 50 km/h en la velocidad de acercamiento es enorme. Así que es una lección, estoy seguro de que hablaremos de ello de cara a nuestro futuro, de cómo podemos mejorar, así que forma parte de esto".