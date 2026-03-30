Feroz crítica de un excampeón del mundo a Franco Colapinto por el accidente de Bearman en Suzuka

El Gran Premio de Japón dejó más que resultados en pista y uno de los focos de discusión se trasladó al incidente protagonizado Oliver Bearman , con Franco Colapinto en el centro de la escena. Aunque la FIA optó por no sancionar la maniobra, el episodio sigue generando repercusiones entre figuras destacadas de la Fórmula 1 .

En ese contexto, Jacques Villeneuve , campeón del mundo en 1997, analizó lo sucedido con una mirada crítica y se mostró en desacuerdo con la decisión de los comisarios, poniendo el énfasis en el accionar del piloto argentino en un tramo particularmente delicado del circuito de Suzuka.

Para el canadiense, el movimiento previo al contacto no pasó desapercibido y representa una situación que debería evitarse en un escenario donde las condiciones de velocidad y seguridad son especialmente exigentes.

“Me sorprendió que no se hiciera nada con Colapinto , porque esto es lo que no quieres ver: un pequeño movimiento justo al aproximarte a la curva en un lugar tan peligroso”, señaló Villeneuve, marcando su postura sobre la decisión oficial.

El expiloto también amplió su análisis al contexto técnico actual de la categoría, donde las diferencias de ritmo entre autos pueden acentuar los riesgos: “Ahora hemos visto el peligro de esta nueva reglamentación. La diferencia de velocidad con algunos movimientos puede ser muy peligrosa y no había nada que Ollie pudiera hacer”.

El accidente de Oliver Bearman en el GP de Japón

El accidente de Oliver Bearman en el GP de Japón

En línea con esa idea, reforzó su crítica con una reflexión directa sobre la acción de Colapinto: “No entiendo qué estaba pensando Colapinto moviéndose a una velocidad tan baja en un lugar tan peligroso”.

Sin sanción, pero con debate abierto

Pese a estas opiniones, la FIA evaluó el incidente y concluyó que no ameritaba sanción, interpretándolo como un hecho propio de la competencia. Esta resolución dejó conforme a algunos sectores, pero también abrió la puerta a distintas interpretaciones dentro del paddock.

colapinto bearman El momento del accidente en Suzuka que involucró a Franco Colapinto y dejó a Bearman fuera de carrera. Captura de video

Así, el cruce entre Colapinto y Bearman no solo quedó como una acción de carrera, sino también como un nuevo punto de discusión sobre los criterios deportivos y técnicos que rigen la categoría en esta nueva era.