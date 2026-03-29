Alex Caniggia arremetió contra Franco Colapinto y lo destrozaron en redes: "Payaso"

El hijo de Claudio Caniggia quedó en el centro de la polémica luego de un fuerte posteo contra el piloto argentino de Fórmula 1.

Franco Colapinto compitió en el Gran Premio de Japón, donde el resultado no fue el esperado. El piloto argentino finalizó en la posición 16 y tuvo un fin de semana muy complicado tanto en entrenamientos como en la clasificación.

Colapinto tuvo que sufrir muchísimo para avanzar a la Q2, ya que en la primera tanda clasificatoria le alcanzó con lo justo gracias a su tiempo de 1:30,941. Quien sorprendió en redes fue Alex Caniggia, el hijo del "Pájaro" no dudó en criticar duramente al argentino.

Todo ocurrió en la red social X (antes Twitter) y el posteo quedó en el centro de la polémica: "El peor corredor de la historia de la F1 de la historia argentina es el vende humo de Colapinto, corta la bocha", escribió.

El filoso posteo de Alex Caniggia contra Franco Colapinto Captura de pantalla 2026-03-29 075659 Alex Caniggia contra Franco Colapinto. Foto: X / @alexcaniggia. Por supuesto que los usuarios no tardaron en arremeter contra Alex Caniggia y defender a Colapinto: "Si no fuera por tu viejo, venderías medias en una esquina, burro irrecuperable", "Terrible payaso sos, si no fuera por tu viejo, estarías limpiando veredas en la ciudad, barat," Sos un pobre tipo, Alex", fueron algunos comentarios en la publicación del hijo del exfutbolista.