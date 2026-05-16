Atropellaron a la hija de Maru Botana en Europa y publicó un desesperado pedido en las redes: "Necesito a..."

Vivir en el exterior suele presentarse en las aplicaciones digitales como una sucesión de postales y nuevas experiencias. Sin embargo, la realidad a veces impone golpes impensados y esto fue lo que experimentó Sofía Solá, la hija de 21 años de Maru Botana.

La joven atravesó un preocupante y angustiante accidente callejero mientras continúa consolidando su carrera como modelo e influencer en Barcelona. Todo lo contó en las redes sociales.

A través de un sincero video en su cuenta de TikTok, donde su comunidad supera los 160 mil seguidores, la joven relató que fue atropellada por una moto mientras andaba en una de las bicicletas públicas de la ciudad española. Aunque afortunadamente la situación no pasó a mayores gracias a la rápida intervención de las fuerzas de seguridad locales, las secuelas físicas quedaron en segundo plano frente al impacto psicológico que le causó el incidente.

A pesar de los raspones y las molestias físicas, la hija de Maru Botana cumplió con su jornada laboral.

"Creo que fue la primera vez en todo este viaje en el que realmente sentí un nivel de susto, soledad y de 'necesito a mi madre '", admitió Solá con una honestidad brutal que resonó de inmediato entre los usuarios que atraviesan experiencias similares en el extranjero. La joven detalló que, más allá de algunos raspones y dolores musculares por el golpe, lo que realmente la afectó fue la imposibilidad de recibir un abrazo contenedor en un momento de extrema vulnerabilidad.

maru-botana-y-su-hija-sofia-sola "Necesito a mi madre", la frase con la que Sofía evidenció el peso de la distancia ante una situación de emergencia. Archivo MDZ

Con el correr de las horas, la influencer buscó la manera de sobrellevar el malestar recurriendo a calmantes y cremas para aliviar el cuerpo. A pesar del cansancio y del persistente "mal feeling" que la acompañó durante toda la jornada, Sofía Solá cumplió con sus obligaciones laborales en el local vinculado al emprendimiento de su familia y continuó con sus compromisos en el modelaje.

sofia-sola-x-3 El descargo en TikTok donde la joven influencer relató detalladamente el choque que sufrió en Barcelona. Instagram @soffiasolaa

"Estoy viva", reflexionó para llevar tranquilidad, cerrando su descargo con un cálido mensaje para sus seguidores. El testimonio de Sofía Solá no solo encendió las alarmas en su entorno familiar en Argentina, sino que también abrió un debate necesario en las redes sobre la desprotección emocional que sienten los jóvenes cuando viajan lejos de sus familias.