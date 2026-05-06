¿Llegó la crisis? Maru Botana cerró su local histórico de Belgrano tras 22 años: los motivos

El mapa gastronómico de Buenos Aires sufrió un movimiento que no pasó desapercibido para los amantes de la pastelería artesanal. Maru Botana , referente indiscutida del rubro, confirmó el cierre de su histórica cafetería ubicada en 11 de Septiembre 982 , un espacio que funcionó como punto de encuentro durante más de dos décadas.

La noticia, cargada de emotividad, marca el final de una etapa fundamental en la trayectoria de la cocinera, quien utilizó sus canales digitales para compartir el proceso con sus seguidores.

"Nos vamos de este local después de 22 años", expresó Maru , reflejando la complejidad de despedirse de un sitio que vio crecer su marca. Según sus propias palabras, el sentimiento es agridulce: existe una lógica tristeza por abandonar un rincón que atesora una parte importante de su biografía personal y profesional, pero también una gran alegría por la continuidad del proyecto en un nuevo destino.

La nueva sede de la pastelera estará ubicada en la calle Migueletes al 900, manteniendo su presencia en el barrio.

La decisión no implica un retiro, sino una relocalización estratégica. La nueva sede estará situada en Migueletes 921, a apenas unas cuadras de la ubicación original, lo que permitirá mantener la cercanía con su clientela fiel de la zona. Aunque todavía no se han difundido detalles técnicos del nuevo salón, se descuenta que conservará la estética acogedora y las recetas clásicas que definen su sello.

local-maru-botana El cierre de la histórica sucursal generó nostalgia entre los vecinos que frecuentaban la cafetería desde 2004. Captura MAPS

Este movimiento es solo una pieza dentro del amplio despliegue comercial de la pastelera. Actualmente, la red de locales de Maru Botana mantiene una presencia sólida en barrios clave como Retiro (Suipacha 1371), Palermo (El Salvador 5900) y otras sucursales en Belgrano, tanto en la zona de Barrancas como en Belgrano R. Además, su expansión hacia el norte del Gran Buenos Aires se consolida con su espacio en el Complejo La Aldea, en Pilar.