Hace días que se viene hablando de un nuevo romance que salió a la luz entre una conocida figura y una empresaria. Si bien por el momento no se mostraron juntos, en el programa de Moria Casán revelaron detalles contundente de la relación.

Se trata de Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda, conocida empresaria y exmodelo. En sus redes, el conductor compartió un video de preguntas y respuestas y allí confirmó que se encuentra enamorado aunque no se muestran públicamente.

Gustavo Méndez, panelista de Moria Casán, reveló el motivo que lo llevó a Tinelli a compartir este video donde habló de su pareja: "¿Sabés por qué fue ese video? Porque cumplieron un mes . Las hijas conocen a Rossana, se vincularon con Rossana y se la presentó a Lolo (su hijo más chico)".

Posteriormente a esto decidió compartir información sobre la nueva conquista del conductor: "Rossana tiene muchísimo dinero de una separación que le quedó en Chile. Es de Santa Fe y tiene un hijo".

Quién es Rossana Almeyda, la novia de Marcelo Tinelli

Revelaron detalles del nuevo romance que involucra a una reconocida figura: "Cumplieron un mes"

En el año 2006, Rossana se instaló en Chile y allí se hizo amiga de Pampita, quien en ese entonces se encontraba casada con Benjamín Vicuña. Uno de los amores de Almeyda fue José Patricio Daire, actualmente esposo de Cecilia Bolocco.

Rossana Almeyda novia de Tinelli 2 Rossana Almeyda, la novia de Marcelo Tinelli. Instagram: _rosana_almeida__

Rossana Almeyda actualmente reside en la localidad de Miami, Estados Unidos, y años atrás se dedicó al modelaje. Actualmente, se encuentra estudiando Ciencias Políticas y es amiga de Carolina Pampita Ardohain.