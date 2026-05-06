Netflix: la miniserie intensa de 6 capítulos que explora los límites del amor y la infidelidad

En el amplio catálogo de Netflix conviven producciones de todo el mundo, y las miniseries europeas vienen ganando cada vez más espacio. Entre ellas aparece Devotion, a Story of Love and Desire , conocida en español como Fidelidad , una miniserie italiana que se estrenó en 2022.

Es una historia íntima que explora las relaciones de pareja desde un enfoque realista y emocional; y es una opción ideal para quienes buscan dramas románticos intensos y breves. Está basada en la novela Fedeltà de Marco Missiroli.

Pertenece al género drama romántico y cuenta con una sola temporada de seis episodios. Cada capítulo tiene una duración aproximada de entre 30 y 45 minutos, lo que la convierte en una propuesta ágil para ver en pocos días.

La historia gira en torno a Carlo y Margherita, un matrimonio que, en apariencia, lleva una vida estable y feliz. Sin embargo, todo comienza a cambiar cuando surge una situación ambigua que pone en duda la fidelidad de él. A partir de ese momento, ambos empiezan a enfrentarse a sus propios deseos, inseguridades y tentaciones.

Lejos de centrarse solo en la infidelidad, la serie profundiza en los matices de las relaciones modernas. Plantea preguntas incómodas sobre el compromiso, la rutina y los límites del amor. La trama avanza a través de decisiones personales que van tensando el vínculo de la pareja y abren nuevas posibilidades en sus vidas.

El elenco está encabezado por Michele Riondino, quien interpreta a Carlo, y Lucrezia Guidone en el papel de Margherita. También participan Carolina Sala, Leonardo Pazzagli y Maria Paiato, entre otros.

Es una miniserie que invita a reflexionar sobre el amor y sus límites. No busca respuestas fáciles, sino que muestra las contradicciones de los vínculos humanos. Para quienes disfrutan de los dramas románticos, es una opción interesante dentro del catálogo.

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