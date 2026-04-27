Afirman que Mauricio Macri tendría nueva novia y revelaron detalles: "Lo han visto a él en..."

Mauricio Macri volvió a estar como tema principal en los diferentes programas que cubren espectáculos luego de que fue vinculado a una nueva mujer. Desde que se separó de Juliana Awada, el expresidente enfrentó distintos rumores de romance .

En un principio se habló de Sofía Smaldone y también de Chloé Bello , quien decidió romper el silencio y dejar en claro que no tenía nada que ver con el exmandatario. Ahora Nancy Duré sorprendió con un dato sobre la vida amorosa de Macri .

"Obviamente me lo van a desmentir, pero esto viene del lado de él. Me dicen que se están viendo hace bastante tiempo. Lo han visto a él en la casa de ella en varias oportunidades en carácter de novio ", expresó la periodista en Puro Show.

Afirman que Mauricio Macri tendría nueva novia y revelaron fuertes detalles: "Lo han visto a él en..."

Respecto a la supuesta novia de Mauricio Macri, Duré comentó que "en su LinkedIn ella figura como asesora de dirección general de eventos de la Presidencia desde agosto de 2015, por lo tanto se habrán conocido en la época en la que Macri fue presidente".

Captura de pantalla 2026-04-27 211518 Mauricio Macri tendría nueva novia. Foto: captura de video / El Trece.

"Me dicen que es espléndida, una hermosa mujer y fina. Una persona muy del estilo de Macri, teniendo en cuenta su relación con Juliana Awada", finalizó la panelista sobre Dolores, la mujer de 46 años que habría conquistado a Mauricio Macri.