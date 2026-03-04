Chloé Bello rompió el silencio y reveló la verdad sobre el supuesto romance con Mauricio Macri: "Somos..."

Mauricio Macri parece que luego de la separación con Juliana Awada se convirtió en el soltero más codiciado del país. Desde el anuncio se lo vinculó a diferentes mujeres y una de las últimas fue Chloé Bello, quien estaría comenzando un romance con el expresidente.

Todo comenzó cuando Yanina Latorre reveló que "todo este tiempo, mientras él le escribía a chicas muy hermosas, él recibe un mensaje de una chica muy linda. Él no lo esperaba para nada y esta chica es amiga de la hija de Mauricio, la hija vive en Madrid y esta chica estuvo viviendo muchísimo tiempo en Madrid y se conocen".

En Desayuno Americano fueron a buscar la palabra de la protagonista y no tuvo problemas en hablar sobre el tema: "Del corazón estoy muy bien, estoy tranquila y estoy sola, viviendo un buen momento de soltería", comenzó diciendo.

El cronista le consultó sobre el vínculo con Mauricio Macri y ella fue tajante: "Me parece que somos personas muy distintas, soy muy amiga de su hermana, a la que le mando un beso grande, pero no tengo nada que ver", concluyó.