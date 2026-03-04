Presenta:

Chloé Bello rompió el silencio y reveló la verdad sobre el supuesto romance con Mauricio Macri: "Somos..."

La modelo habló por primera vez luego de que Yanina Latorre la vinculó románticamente con el expresidente.

La modelo fue contundente.&nbsp;

Foto: Instagram / @bellochloe / captura de video TN.

Mauricio Macri parece que luego de la separación con Juliana Awada se convirtió en el soltero más codiciado del país. Desde el anuncio se lo vinculó a diferentes mujeres y una de las últimas fue Chloé Bello, quien estaría comenzando un romance con el expresidente.

Todo comenzó cuando Yanina Latorre reveló que "todo este tiempo, mientras él le escribía a chicas muy hermosas, él recibe un mensaje de una chica muy linda. Él no lo esperaba para nada y esta chica es amiga de la hija de Mauricio, la hija vive en Madrid y esta chica estuvo viviendo muchísimo tiempo en Madrid y se conocen".

En Desayuno Americano fueron a buscar la palabra de la protagonista y no tuvo problemas en hablar sobre el tema: "Del corazón estoy muy bien, estoy tranquila y estoy sola, viviendo un buen momento de soltería", comenzó diciendo.

La contundente declaración de Chloé Bello sobre el supuesto romance con Mauricio Macri

El cronista le consultó sobre el vínculo con Mauricio Macri y ella fue tajante: "Me parece que somos personas muy distintas, soy muy amiga de su hermana, a la que le mando un beso grande, pero no tengo nada que ver", concluyó.

Captura de pantalla 2026-03-04 094906
Chloé Bello negó el romance con Mauricio Macri.

Con respecto a la noticia del supuesto romance, ella dejó en claro que "me intriga de dónde pudo haber salido eso porque es raro". También subrayó que no hubo contacto por parte del expresidente y remarcó que "no tenemos nada que ver. Somos personas completamente distintas en muchos sentidos, respeto a todo el mundo, pero no tiene nada que ver conmigo".

