En fotos: Oriana Sabatini y Paulo Dybalan armaron su nido de amor en un palacio minimalista ubicado en Italia

Desde un sector dedicado a la música hasta un santuario para el fútbol: conocé los detalles de la propiedad de Paulo Dybala y Oriana Sabatini.

Las fotos del nido de amor de Paulo y Oriana. / Archivo MDZ

Oriana Sabatini y Paulo Dybala no solo triunfan en sus respectivas carreras, sino que lograron consolidar su nido de amor en una de las zonas más codiciadas de Italia. La pareja, que ya es un ícono del lifestyle internacional, reside en Moncalieri, una ubicación privilegiada en la región de Piamonte, al norte del país.

ccasa-oriana-paulo4 El living minimalista donde predominan los tonos neutros y la madera natural. Archivo MDZ Allí, su mansión se alza como una pieza arquitectónica única que logra el maridaje perfecto entre la impronta colonial y un interiorismo de vanguardia minimalista.

Arquitectura de elite y naturaleza al norte de Italia: la casa de Dybala y Sabatini El diseño exterior de la propiedad es, sin dudas, lo que primero cautiva a los visitantes. La vivienda está inmersa en un imponente jardín donde los arcos cubiertos de vegetación y la frondosa arboleda circundante ofrecen una privacidad absoluta.

ccasa-oriana-paulo3 Oriana Sabatini en su rincón preferido de la casa. Archivo MDZ Para los intensos veranos del viejo continente, los Sabatini-Dybala cuentan con una pileta de dimensiones generosas y una galería techada, el spot predilecto para esas reuniones al aire libre que suelen compartir con amigos y familiares.

Puertas adentro, la calidez se apodera de cada ambiente mediante una paleta de colores neutros y pisos de madera de alta calidad. El living, centro neurálgico de la casa, está equipado con sillones en tonos claros y mantas texturadas que invitan al descanso. En este hogar, cada rincón fue pensado para reflejar las pasiones de sus dueños; por ejemplo, Oriana posee su propio santuario musical, donde destaca un piano de cola que suele protagonizar sus producciones de contenido para redes sociales.