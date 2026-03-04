En fotos: Oriana Sabatini y Paulo Dybalan armaron su nido de amor en un palacio minimalista ubicado en Italia
Desde un sector dedicado a la música hasta un santuario para el fútbol: conocé los detalles de la propiedad de Paulo Dybala y Oriana Sabatini.
Oriana Sabatini y Paulo Dybala no solo triunfan en sus respectivas carreras, sino que lograron consolidar su nido de amor en una de las zonas más codiciadas de Italia. La pareja, que ya es un ícono del lifestyle internacional, reside en Moncalieri, una ubicación privilegiada en la región de Piamonte, al norte del país.
Allí, su mansión se alza como una pieza arquitectónica única que logra el maridaje perfecto entre la impronta colonial y un interiorismo de vanguardia minimalista.
Arquitectura de elite y naturaleza al norte de Italia: la casa de Dybala y Sabatini
El diseño exterior de la propiedad es, sin dudas, lo que primero cautiva a los visitantes. La vivienda está inmersa en un imponente jardín donde los arcos cubiertos de vegetación y la frondosa arboleda circundante ofrecen una privacidad absoluta.
Para los intensos veranos del viejo continente, los Sabatini-Dybala cuentan con una pileta de dimensiones generosas y una galería techada, el spot predilecto para esas reuniones al aire libre que suelen compartir con amigos y familiares.
Puertas adentro, la calidez se apodera de cada ambiente mediante una paleta de colores neutros y pisos de madera de alta calidad. El living, centro neurálgico de la casa, está equipado con sillones en tonos claros y mantas texturadas que invitan al descanso. En este hogar, cada rincón fue pensado para reflejar las pasiones de sus dueños; por ejemplo, Oriana posee su propio santuario musical, donde destaca un piano de cola que suele protagonizar sus producciones de contenido para redes sociales.
Por su parte, Paulo Dybala también tiene su lugar sagrado dentro de la estructura de Moncalieri. El campeón destinó un sector exclusivo para atesorar los recuerdos más valiosos de su exitosa trayectoria deportiva, exhibiendo camisetas e hitos que marcaron su carrera en el Calcio y la Selección Argentina.
Instalados definitivamente en esta exclusiva zona de Piamonte, la modelo y el futbolista lograron crear una atmósfera de paz rodeada de naturaleza. La casa funciona como el escenario ideal para su estilo de vida actual, fusionando la elegancia italiana con la frescura argentina.