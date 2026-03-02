Nació la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: qué nombre le pusieron y dónde fue el parto

La pareja le dio la bienvenida a su primera hija este lunes y se conocieron detalles del nacimiento de la pequeña.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se convirtieron en padres este lunes 2 de marzo con el nacimiento de su primera hija en Italia. La pareja, que contrajo matrimonio en Argentina el 20 de julio de 2024, atraviesa así uno de los momentos más felices de su historia juntos.

La primicia fue dada por Pilar Smith en Radio La Red AM 910, donde contó que la beba nació durante la madrugada y pesó 3 kilos. También adelantó que el nombre comenzaba con G y que aún no había sido comunicado oficialmente. Más tarde, la periodista escribió en su cuenta de X: "Según los medios italianos se llama Gia, la hija de Oriana y Paulo".

Oriana Sabatini (1) La niña nació este lunes, según informó Pilar Smith y un medio italiano. Con el correr de las horas, el diario deportivo italiano Corriere dello Sport confirmó la noticia y señaló que la pequeña fue llamada Gia y que el parto tuvo lugar en el Ospedale Gemelli de Roma. Aunque la fecha estimada era el 11 de marzo, el nacimiento se produjo antes de lo previsto.

Tiempo atrás, la cantante había comentado que evaluaba tener a su hija en Argentina para estar cerca de su familia, pero finalmente optaron por Italia debido al calendario futbolístico del delantero. "Había pensado hacerlo en Argentina por la familia, pero es difícil… La niña nacerá en Italia. Ante todo porque quiero un parto natural, si es posible, y además porque quiero que el padre esté aquí", expresó la modelo.