El verdadero motivo por el que Nicole Neumann casi no subió fotos del 15 de Allegra Cubero: "No hubo..."

En Infama, Sofía Macaggi contó qué hay detrás de la decisión de la modelo de subir pocas imágenes de la fiesta de 15 de su hija.

El pasado viernes 27 de febrero, Allegra Cubero tuvo su ansiada fiesta de 15, tras varias semanas atravesadas por especulaciones y versiones encontradas. La celebración, impulsada por Nicole Neumann marcó el inicio de dos festejos previstos, ya que la adolescente celebrará por separado con cada rama de su familia.

La organización no estuvo exenta de tensiones. Las diferencias históricas entre la modelo y Fabián Cubero volvieron a quedar expuestas cuando se supo que no compartirían el mismo evento. Como solución, acordaron dividir los agasajos para que su hija pudiera disfrutar con ambos padres en encuentros distintos.

Fiesta de 15 de Allegra Cubero 2 La joven eligió un vestido blanco con dorado. Instagram Neumann_unteruberbacher. Desde su cuenta de Instagram, la quinceañera publicó postales y clips que dejaron ver la ambientación, el estilismo elegido y los momentos más emotivos de la noche. Se la vio sonriente, rodeada de amigos y familiares, disfrutando de cada instante de la celebración.

El diseño que Allegra lució, combinó dorado y blanco y llevó la firma de Laurencio Adot, quien asistió al evento y posó junto a ella. Por su parte, Nicole asistió acompañada por sus hijas Indiana y Sienna: las jóvenes optaron por vestidos fucsia, mientras que la modelo eligió un delicado rosa pastel.

Fiesta de 15 de Allegra Cubero Nikitaneumannoficial Instagram La modelo no compartió muchas fotos de la fiesta de su hija. Captura de pantalla Instagram Nikitaneumannoficial. Por otro lado, en Infama advirtieron que, a diferencia de otras ocasiones, Nicole Neumann difundió menos contenido en redes. Allí, Sofía Macaggi reveló el motivo.