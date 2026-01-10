Nicole Neumann le regaló una costosa joya a su hija Allegra: cuál era el precio y la marca
Bajo la luna esteña, Allegra estrenó una joya de colección mientras Nicole Neumann le dedicaba un tierno mensaje en redes.
El clan Neumann-Cubero se encuentra de fiesta en las playas uruguayas y el motivo es más que especial. En la madrugada del pasado martes 6 de enero, Allegra Cubero celebró sus esperados 15 años con una recepción íntima en Punta del Este. La modelo Nicole Neumann, se encargó de registrar al detalle para sus seguidores, compartiendo postales de una noche que quedará grabada en la memoria de la familia.
El exclusivo collar Swarovski que Allegra Cubero recibió por sus 15 años
Más allá de la mística esteña, lo que se robó todas las miradas fue el fastuoso obsequio que Nicole eligió para su hija del medio. Se trata de una gargantilla de la firma Swarovski, pieza central de una línea exclusiva que rinde tributo a la estrella pop Ariana Grande.
La joven influencer no tardó en presumir el accesorio en sus historias de Instagram, luciendo un diseño que, según describe la marca, “presenta un círculo completo de cristales en forma de corazón, cada uno rodeado por un halo resplandeciente de pavé transparente”.
El valor de la joya no pasó desapercibido en el mercado local. Este accesorio con baño de rodio, que Allegra exhibió en un clip personalizado para mostrar cómo relucen sus cristales, tiene un costo oficial de 979 mil pesos. La sugerencia de la casa de cristales es clara: “Luce este collar con otros accesorios a juego para crear tus propias combinaciones expresivas”.
La emotividad también tuvo su lugar destacado en el mundo digital. Neumann, visiblemente conmovida por el paso del tiempo, utilizó sus plataformas para dejarle un mensaje cargado de afecto a su "princesa". “Felices XV princesa de mis sueños. Te amo infinito. Gracias por tu sensibilidad, alegría, por ser tan compañera. Que seas siempre muy feliz y que nada pague tu luz”, escribió la modelo.