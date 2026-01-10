Nicole Neumann le regaló una costosa joya a su hija Allegra: cuál era el precio y la marca

Bajo la luna esteña, Allegra estrenó una joya de colección mientras Nicole Neumann le dedicaba un tierno mensaje en redes.

Allegra Cubero celebró sus 15 años con un íntimo festejo bajo las estrellas de Punta del Este. / @cubero.allegra

El clan Neumann-Cubero se encuentra de fiesta en las playas uruguayas y el motivo es más que especial. En la madrugada del pasado martes 6 de enero, Allegra Cubero celebró sus esperados 15 años con una recepción íntima en Punta del Este. La modelo Nicole Neumann, se encargó de registrar al detalle para sus seguidores, compartiendo postales de una noche que quedará grabada en la memoria de la familia.

El exclusivo collar Swarovski que Allegra Cubero recibió por sus 15 años nicole neumann regalo El lujoso collar Swarovski de casi un millón de pesos que Nicole Neumann le regaló a su hija. Captura WEB Más allá de la mística esteña, lo que se robó todas las miradas fue el fastuoso obsequio que Nicole eligió para su hija del medio. Se trata de una gargantilla de la firma Swarovski, pieza central de una línea exclusiva que rinde tributo a la estrella pop Ariana Grande.

La joven influencer no tardó en presumir el accesorio en sus historias de Instagram, luciendo un diseño que, según describe la marca, “presenta un círculo completo de cristales en forma de corazón, cada uno rodeado por un halo resplandeciente de pavé transparente”.

nicole neumann cumpleaños 2 "Te amo infinito": el tierno posteo con el que Nicole saludó a Allegra en la madrugada del 6 de enero. @cubero.allegra El valor de la joya no pasó desapercibido en el mercado local. Este accesorio con baño de rodio, que Allegra exhibió en un clip personalizado para mostrar cómo relucen sus cristales, tiene un costo oficial de 979 mil pesos. La sugerencia de la casa de cristales es clara: “Luce este collar con otros accesorios a juego para crear tus propias combinaciones expresivas”.