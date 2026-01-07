El look playero de Nicole Neumann que vas a querer usar: mirá lo que se puso

Nicole Neumann llevó las transparencias blancas que ya definen los looks del verano. No te pierdas las fotos.

Nicole Neumann eligió un look playero en blanco translúcido, una de las grandes tendencias del 2026. En unas fotos serenas junto al agua, la modelo apostó por una estética etérea y elevó el clásico outfit de playa a una propuesta cuidada y bien pensada.

Las transparencias encontraron en este look una versión equilibrada, debido a que Nicole eligió un conjunto liviano compuesto por una camisa cropped de mangas largas y amplias, combinada con una falda fluida con abertura, ambas piezas confeccionadas en géneros livianos que dejaron ver la silueta sin ajustarla ni marcarla. El blanco, en tanto, funcionó como una base atemporal y fresca.

El toque distintivo apareció en la estampa floral sutil, con pequeñas flores celestes que le dieron un toque romántico sin saturar el conjunto.

No obstante, uno de los grandes aciertos del estilismo residió en lo que no se vio a simple vista. El secreto de las transparencias blancas estuvo en cómo resolvió lo que llevó debajo. En este caso, el traje de baño acompañó la paleta sin competir, en tonos claros y suaves que se integraron al conjunto y evitaron cortes visuales bruscos.