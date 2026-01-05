Nike dispara las ventas gracias a Maduro: cuánto cuesta el look

¿Ropa de dictador? El efecto Nike: el conjunto deportivo que lució Maduro durante su detención y que vuela hoy.

Mientras el mundo observaba la captura de Nicolás Maduro, sus prendas deportivas robaron la atención. Las redes sociales ardieron con montajes digitales antes de la foto real que confirmó su destino final bajo custodia federal. Aquel conjunto gris de Nike se volvió un objeto de deseo inmediato para miles de compradores.

El look de Maduro dispara las ventas de Nike La captura del líder venezolano causó un impacto tremendo. La primera aparición de Maduro en la cuenta oficial de Trump mostraron al mandatario con un atuendo de la línea deportiva Tech Fleece.

nike2 Aquel conjunto de dos piezas tiene un valor de mercado entre 200 y 260 dólares. Es una prenda diseñada para el entrenamiento diario con materiales térmicos de alta calidad textil. Nike jamás imaginó que este evento histórico impulsaría sus ventas de forma tan brusca. En cuestión de minutos, las tallas más grandes desaparecieron de los catálogos digitales.