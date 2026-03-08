Con seguridad anti-ataques y 18 cuotas fijas: el celular Samsung que Walmart remata
Un modelo de Samsung que ofrece funciones de seguridad mejoradas e imágenes vívidas, características que todos están destacando.
La innovación en celulares avanza muy rápido y el Samsung Galaxy A55 es una prueba contundente de ello. Este modelo incorpora funciones de seguridad, nuevas capacidades fotográficas y una pantalla más grande que se pueden conseguir por un precio menor en Walmart.
El celular de la serie A de Samsung se posiciona como un dispositivo de entretenimiento y creatividad que ofrece fotografías versátiles en una pantalla colorida. Al incluir un sistema de cámaras con lente Ultra Gran Angular y función Nightography, las fotografías son más claras incluso en los entornos más oscuros.
Más características del celular
La experiencia de los usuarios es más realista gracias a su pantalla Super AMOLED con Full High Definition, que muestran más claridad. También ayuda a mejorar la experiencia su tamaño de 6.6 pulgadas y su tecnología Vision Booster que brinda imágenes claras en una amplia gama de condiciones de luz.
A pesar de toda la innovación en cuanto a pantalla y cámaras, lo más destacado es su avance con respecto a la seguridad del usuario. Con Samsung Knox Vault se garantiza una protección contra ataques de hardware y software a través de códigos PIN, contraseñas y patrones. Desde Samsung aseguran que solo quien tenga las claves podrá tener acceso a la información del dispositivo.
La presentación del Samsung Galaxy A55
En la página web de Walmart este celular está de oferta y se puede comprar por $6969, lo que significa un ahorro de $830 en comparación con su precio regular. También incluye envío rápido en menos de 24 horas y un plan de pago de 18 mensualidades fijas de $677.54.