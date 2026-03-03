Precio récord: Walmart lanza oferta para el Samsung Galaxy S26 Ultra

A pocos días de su lanzamiento, el supermercado ofrece un descuento de tiempo limitado en su página web.

El Samsung S26 Ultra acaba de arribar a Walmart y con un precio tentador.

Samsung acaba de lanzar el Samsung Galaxy 26 Ultra y Walmart ya tiene una oferta para sus clientes en su página web. Este celular promete lo último en tecnología para que afrontes tu día a día de la mejor manera y sin preocuparte por la fluidez del equipo, por eso te recomendamos aprovechar esta oportunidad.

Este celular introduce Privacy Display, que promete mejorar el cuidado de datos de los usuarios Samsung mediante el oscurecimiento de partes de la pantalla para evitar las miradas laterales. Además se suman un chip personalizado y una gestión térmica mejorada que brinda una inteligencia artificial más fluida.

No te pierdas la presentación del Samsung Galaxy S26 Ultra Embed - Video Cámaras Samsung Galaxy S26 Ultra Este modelo está equipado con un procesador Snapdragon Elite que presenta mejoras en el uso diario en comparación con modelos anteriores. Ahora puedes navegar por internet, disfrutar de los juegos más exigentes y hacer multitareas abriendo y cerrando aplicaciones en pocos segundos.

Más características de este celular Samsung Para potenciar la experiencia visual, Samsung incorporó ProScale. Esta tecnología optimiza la escala de imágenes para que tus fotos y videos se vean más nítidos, y mejora la calidad de textos y detalles finos. También se incorporaron colores más naturales que se acercan a los colores que observamos con nuestros ojos.

Samsung Galaxy S26 Ultra-Protección - Portada La oferta de Walmart. Shutterstock En cuanto a cámara, el celular ofrece lentes con una gran apertura que brinda imágenes más claras y con mayor nivel de detalles en condiciones de poca luz, incluso con zoom.