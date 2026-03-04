3 celulares Samsung con descuento: Walmart ofrece oportunidades fugaces en su sitio web

Cambiar el celular se convierte en una búsqueda interminable por la variedad de opciones y precios que hay en el mercado. Sin embargo, para ayudarte a encontrar la mejor oportunidad, vamos a destacar 3 ofertas disponibles en la página web de Walmart con entrega inmediata.

Samsung es una de las marcas tecnológicas más competitivas en el mercado. Sus celulares son demandados por cientos y cada nuevo modelo incorpora una tecnología que facilita la rutina diaria de sus usuarios. Además, algunos incorporan accesorios como lápices digitales que brindan una experiencia única.

ML-Samsung Galaxy S25 Ultra - Portada El Samsung Galaxy S25 Ultra está de oferta en Walmart. Shutterstock Las tres oportunidades de Walmart El Samsung Galaxy A56 es un celular de gama media. Las características destacadas de este equipo son pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas, el procesador Exynos 1580 y batería de 5000 mAh con carga rápida de 45W. Su precio de oferta es de $6001 y tiene un plan de pago de 15 meses sin interés de $400.07.

El Samsung Galaxy S25 Ultra es un equipo premium destacado por pantalla de 6.9 pulgadas con tecnología antirreflejos, procesador Elite y sistema de cámaras avanzadas con un sensor principal de 200MP. En la página web del supermercado se encuentra a $21499 y ofrece un plan de pago de 15 meses sin intereses de $1433.27.