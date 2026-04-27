Samsung Galaxy S26 en oferta: Walmart lanza un descuento exclusivo por tiempo limitado

La cadena de tiendas Walmart sorprende al mercado tecnológico con una promoción limitada para adquirir el nuevo Samsung Galaxy S26 . Este dispositivo, que marca tendencia en Argentina y el mundo, ofrece un rendimiento inigualable gracias a su procesador de última generación y un diseño sofisticado que cautiva a los usuarios.

El lanzamiento de este equipo en 2026 consolida la posición de la marca surcoreana en el segmento premium. Con mejoras significativas en inteligencia artificial y fotografía, el terminal se posiciona como el objeto de deseo para quienes buscan productividad y estilo. En esta nota, exploramos las características técnicas que lo hacen único y cómo aprovechar la oportunidad de compra internacional.

El diseño de 7,3mm del smartphone de Samsung facilita un agarre cómodo y seguro en el día a día.

El gigante minorista Walmart puso en marcha una campaña de descuentos agresiva para el modelo base de la familia S26. Esta oportunidad comercial atrae a miles de consumidores que buscan renovar sus terminales con lo último de Samsung . Aunque la oferta se encuentra centrada en las plataformas de Estados Unidos, los usuarios de Argentina acceden a este beneficio mediante servicios de importación y couriers que facilitan la llegada del producto al país.

La versión disponible cuenta con un diseño extremadamente delgado de 7,3 milímetros, lo que facilita un agarre cómodo sin sacrificar resistencia. El mercado internacional reaccionó de manera positiva ante esta rebaja, ya que el Galaxy S26 combina materiales de alta calidad con una ingeniería interna que promete durabilidad por varios años. Esta promoción se convierte en una de las más agresivas del semestre para el sector tecnológico.

Samsung Galaxy S26

Pantalla y diseño: elegancia en la palma de tu mano

La experiencia visual que ofrece el smartphone es, sin dudas, uno de sus puntos más fuertes. El dispositivo integra una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,3 pulgadas. Este panel utiliza tecnología LTPO, lo que permite una frecuencia de actualización variable de hasta 120Hz para ahorrar energía. Además, la función Vision Booster garantiza que los colores luzcan vibrantes incluso bajo la luz directa del sol, un aspecto fundamental para el uso cotidiano.

El Galaxy S26 mantiene una estética limpia con bordes reducidos al mínimo. Su construcción ligera permite que el usuario lo transporte con facilidad, mientras que el cristal reforzado protege la integridad del equipo ante caídas accidentales. En Argentina, donde el consumo de contenidos multimedia en el móvil es constante, este panel de alta resolución marca una diferencia notable frente a la competencia.

Actualmente, este teléfono de Samsung se consigue por un precio de 779 dólares (unos $1.100.000 argentinos), incluyendo la promesa de 6 años de actualizaciones oficiales.

Walmart-Samsung Galaxy S26 Ultra - Interna 2 La cámara de 50MP con IA captura detalles sorprendentes en cada fotografía, incluso durante la noche. shutterstock

Potencia extrema con el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5

En el interior del terminal reside un corazón potente. El Samsung Galaxy S26 utiliza el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy en la mayoría de las regiones. Este componente trabaja en conjunto con 12GB de memoria RAM, asegurando que las aplicaciones más pesadas y los juegos de última generación funcionen con total fluidez. La multitarea es instantánea, permitiendo saltar de una tarea a otra sin retrasos molestos.

Respecto al almacenamiento, los usuarios eligen entre opciones de 256GB, 512GB y hasta 1TB de capacidad. Esta versatilidad es clave para quienes guardan miles de fotos y videos en alta resolución. La gestión de energía también recibió mejoras; la batería de 4300 mAh soporta jornadas intensas de uso. Además, el equipo incorpora carga inalámbrica Qi2 de 25W, un estándar moderno que facilita la carga sin necesidad de cables engorrosos en el escritorio.

Walmart-Samsung Galaxy S26 Ultra - Interna 3 Comprar en Walmart permite a los usuarios de Argentina acceder a tecnología de punta con descuentos. shutterstock

Inteligencia Artificial: el corazón del nuevo smartphone de Samsung

La suite Galaxy AI alcanzó un nuevo nivel de madurez en este modelo. El sistema operativo One UI 8.5 integra funciones avanzadas como el Asistente de Fotos y la Edición Generativa, que permiten retocar imágenes con resultados profesionales en pocos segundos. La popular herramienta Circle to Search (Marcar para Buscar) sigue presente, facilitando la búsqueda de información sobre cualquier elemento que aparezca en la pantalla con un simple gesto.

El apartado fotográfico también se beneficia de la inteligencia artificial. La cámara principal de 50MP con estabilización óptica (OIS) captura detalles sorprendentes, mientras que el teleobjetivo de 10MP con zoom 3x y el ultra gran angular de 12MP completan un combo versátil. Gracias al nuevo ISP (procesador de señal de imagen), las fotos nocturnas presentan un nivel de ruido mínimo y una claridad asombrosa.

La oferta en Walmart representa una oportunidad de oro para adquirir tecnología de punta a un precio reducido. Con el Galaxy S26, la marca surcoreana demuestra que es posible unir potencia, diseño y software inteligente en un solo dispositivo. El impacto de estas promociones internacionales obliga a los consumidores a estar más alertas que nunca para cazar las mejores oportunidades en un mercado global interconectado.