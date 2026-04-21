Guía de compra: los mejores teléfonos Samsung de 2026

Elegir entre los mejores teléfonos del mercado requiere conocer las novedades que Samsung presenta este año. En 2026, la firma coreana renueva su catálogo con apuestas que integran inteligencia artificial avanzada y un hardware capaz de superar cualquier expectativa técnica previa en el competitivo sector móvil.

El panorama tecnológico actual en Argentina y el mundo muestra una clara tendencia hacia la potencia bruta y la eficiencia energética. Con el despliegue de procesadores de 2 y 3 nanómetros, los usuarios buscan equipos que no solo tomen excelentes fotografías, sino que también garanticen una vida útil prolongada mediante soporte de software extendido.

Para quienes buscan el punto justo entre tamaño y rendimiento, el Samsung Galaxy S26 Plus se posiciona como la opción ideal. Este dispositivo llega con una impresionante pantalla Dynamic AMOLED de 6,7 pulgadas que ofrece una resolución de 1440 x 3120 píxeles. La fluidez de sus 120 Hz garantiza una navegación suave, ideal para el consumo de contenido multimedia y videojuegos de alta exigencia.

Bajo el capó, este modelo ofrece una doble variante de procesador según el mercado: el potente Snapdragon 8 Elite Gen 5 de 3 nm o el Exynos 2600 de 2 nm. Ambas opciones aseguran una gestión térmica eficiente y una velocidad de procesamiento superior. Con una cámara principal de 50 MP y una batería de 4900 mAh con carga rápida de 45 W, este terminal cumple con creces las necesidades del usuario moderno que busca un Samsung confiable.

Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26 Ultra: el gigante premium que domina el mercado

En el escalón más alto de la excelencia tecnológica se encuentra el Samsung Galaxy S26 Ultra. Este dispositivo no solo es el más potente de la marca, sino que redefine lo que un smartphone puede hacer. Su pantalla Dynamic AMOLED 2X crece hasta las 6,9 pulgadas, ofreciendo un área de visualización masiva y vibrante. A diferencia de sus hermanos menores, este modelo apuesta exclusivamente por el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy, optimizado para exprimir cada vatio de energía.

El apartado fotográfico del Samsung Galaxy S26 Ultra es, sencillamente, imbatible. Su sensor principal de 200 MP se combina con un sistema de teleobjetivos duales (3X y 5X) que alcanzan una nitidez asombrosa en largas distancias. Además, su batería de 5000 mAh soporta una carga de 60 W, permitiendo recuperar la autonomía en minutos. Es, sin dudas, el rey de los teléfonos premium en 2026.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Opciones para todos los bolsillos: Galaxy S25 FE y Galaxy A56 5G

No todos los usuarios necesitan el hardware más extremo, y ahí es donde el Samsung Galaxy S25 FE brilla con luz propia. Este modelo hereda gran parte del ADN de la gama alta, como su pantalla de 6,7 pulgadas a 120 Hz y el procesador Exynos 2400, pero a un precio mucho más contenido. Su relación calidad-precio lo convierte en un fuerte candidato para el mercado argentino, donde la eficiencia económica es clave.

Samsung Galaxy S25 FE

Por otro lado, para quienes priorizan el ahorro sin sacrificar conectividad, el Samsung Galaxy A56 5G aparece como la solución definitiva. Aunque se sitúa en la gama de entrada económica, sorprende con una pantalla de 120 Hz y una batería de 5000 mAh que iguala en capacidad al modelo Ultra. Este equipo demuestra que Samsung democratiza la tecnología 5G y el soporte de software de siete años para todos sus clientes.

Samsung Galaxy A56 El Samsung Galaxy S25 Ultra lidera la gama alta de la marca en Argentina.

Innovación plegable: el nuevo rumbo de los teléfonos inteligentes

El cierre de esta guía pertenece al innovador Samsung Galaxy Z Fold7. La tecnología de pantallas flexibles alcanza su madurez con este panel OLED de 8 pulgadas que se transforma en una tablet de bolsillo. Equipado con el Snapdragon 8 Elite y una cámara principal de 200 MP, este plegable ya no exige sacrificios en hardware para disfrutar de su formato único.

La promesa de siete años de actualizaciones para toda la línea 2026 asegura que tu inversión esté protegida a largo plazo.