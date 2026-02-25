Samsung presentó la nueva serie Galaxy S26 con grandes sorpresas
La espera terminó. Samsung presentó oficialmente la serie Galaxy S26, apostando fuerte por la IA y la privacidad extrema en el Samsung Galaxy S26 Ultra.
La compañía surcoreana Samsung volvió a sacudir el tablero tecnológico con el lanzamiento de su nueva serie Galaxy S26. Estos dispositivos, definidos como los teléfonos con IA de tercera generación, prometen simplificar la vida diaria de los usuarios mediante experiencias más intuitivas, proactivas y adaptativas que nunca, reduciendo drásticamente el esfuerzo en cada tarea.
Este anuncio global no solo pone el foco en el hardware de vanguardia, sino en cómo la tecnología debe trabajar silenciosamente en segundo plano. Con mejoras sustanciales en procesamiento, fotografía y seguridad, la firma busca que las personas se concentren en sus resultados creativos o productivos, dejando que el dispositivo gestione la complejidad técnica de forma autónoma y eficiente.
Rendimiento de élite: el corazón del Samsung Galaxy S26 Ultra
Para liderar el mercado, Samsung dotó a su modelo más ambicioso, el Samsung Galaxy S26 Ultra, con la plataforma móvil Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy. Este chipset personalizado no es solo una mejora incremental; representa un salto del 19% en CPU, un sorprendente 39% en NPU (específica para IA) y un 24% en GPU para los fanáticos del gaming.
¿Estamos preparados para que nuestro smartphone anticipe cada uno de nuestros movimientos antes de que siquiera los pensemos? Según TM Roh, director ejecutivo de Samsung Electronics:
Para mantener esta potencia bajo control, el Samsung Galaxy S26 Ultra estrena una cámara de vapor rediseñada y el sistema Super Fast Charging 3.0, capaz de alcanzar el 75% de carga en apenas 30 minutos.
Creatividad y asistencia inteligente con Galaxy S26
El sistema de cámaras de la serie Galaxy S26 integra captura, edición y uso compartido en una experiencia fluida. El modelo Ultra destaca por aperturas más amplias que captan más luz, ideal para el Nightography Video. Pero la verdadera magia reside en el software:
- Photo Assist: Permite describir con palabras los cambios deseados (como convertir el día en noche o cambiar el atuendo de una persona).
- Creative Studio: Un espacio único para convertir bocetos en elementos visuales pulidos.
- Now Nudge: Sugerencias proactivas, como reconocer conflictos en el calendario al recibir un mensaje.
- Circle to Search: Ahora permite identificar múltiples objetos en una sola imagen (por ejemplo, toda la ropa de un outfit).
Privacidad revolucionaria y lanzamiento en Argentina
Una de las grandes sorpresas es la Privacy Display integrada del Samsung Galaxy S26 Ultra, la primera del mundo en hardware. Esta tecnología permite que el contenido sea visible solo para el usuario, oscureciendo la pantalla para quienes miran desde ángulos laterales, ideal para el transporte público o cafeterías.
Para los usuarios en Argentina, las noticias son excelentes. El desembarco oficial está previsto para el 11 de marzo, pero la preventa ya comenzó con beneficios agresivos.
|Etapa
|Fecha
|Beneficio Destacado
|Preventa (PrePaid Card)
|25 de febrero al 10 de marzo
|Pagás $300.000 y obtenés un cupón de $600.000
|Venta Oficial
|A partir del 11 de marzo
|Cuotas sin interés y Plan Canje
Con siete años de actualizaciones de seguridad garantizados y el refuerzo de la criptografía postcuántica, la serie Galaxy S26 de Samsung se proyecta no solo como el lanzamiento del año, sino como un compañero duradero y confiable en la era de la IA autónoma.