Samsung presentó la nueva serie Galaxy S26 con grandes sorpresas

La compañía surcoreana Samsung volvió a sacudir el tablero tecnológico con el lanzamiento de su nueva serie Galaxy S26 . Estos dispositivos, definidos como los teléfonos con IA de tercera generación, prometen simplificar la vida diaria de los usuarios mediante experiencias más intuitivas, proactivas y adaptativas que nunca, reduciendo drásticamente el esfuerzo en cada tarea.

Este anuncio global no solo pone el foco en el hardware de vanguardia, sino en cómo la tecnología debe trabajar silenciosamente en segundo plano. Con mejoras sustanciales en procesamiento, fotografía y seguridad, la firma busca que las personas se concentren en sus resultados creativos o productivos, dejando que el dispositivo gestione la complejidad técnica de forma autónoma y eficiente.

Para liderar el mercado, Samsung dotó a su modelo más ambicioso, el Samsung Galaxy S26 Ultra , con la plataforma móvil Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy. Este chipset personalizado no es solo una mejora incremental; representa un salto del 19% en CPU, un sorprendente 39% en NPU (específica para IA) y un 24% en GPU para los fanáticos del gaming.

¿Estamos preparados para que nuestro smartphone anticipe cada uno de nuestros movimientos antes de que siquiera los pensemos? Según TM Roh, director ejecutivo de Samsung Electronics:

"Creemos que la IA debería ser una herramienta en la que las personas puedan confiar todos los días, diseñada para funcionar de manera consistente para todos y sin necesidad de tener conocimientos especializados. Con la serie Galaxy S26, nos enfocamos en que la IA se sienta sencilla, trabajando silenciosamente en segundo plano".

Para mantener esta potencia bajo control, el Samsung Galaxy S26 Ultra estrena una cámara de vapor rediseñada y el sistema Super Fast Charging 3.0, capaz de alcanzar el 75% de carga en apenas 30 minutos.

Nuevos Samsung Galaxy S26 - Interna 1 El Samsung Galaxy S26 Ultra es el modelo más delgado y potente de la familia hasta la fecha. Samsung

Creatividad y asistencia inteligente con Galaxy S26

El sistema de cámaras de la serie Galaxy S26 integra captura, edición y uso compartido en una experiencia fluida. El modelo Ultra destaca por aperturas más amplias que captan más luz, ideal para el Nightography Video. Pero la verdadera magia reside en el software:

Photo Assist: Permite describir con palabras los cambios deseados (como convertir el día en noche o cambiar el atuendo de una persona).

Permite describir con palabras los cambios deseados (como convertir el día en noche o cambiar el atuendo de una persona). Creative Studio: Un espacio único para convertir bocetos en elementos visuales pulidos.

Un espacio único para convertir bocetos en elementos visuales pulidos. Now Nudge: Sugerencias proactivas, como reconocer conflictos en el calendario al recibir un mensaje.

Sugerencias proactivas, como reconocer conflictos en el calendario al recibir un mensaje. Circle to Search: Ahora permite identificar múltiples objetos en una sola imagen (por ejemplo, toda la ropa de un outfit).

Nuevos Samsung Galaxy S26 - Interna 2 La IA en el Galaxy S26 permite editar fotos de manera profesional con solo comandos de voz o texto. Samsung

Privacidad revolucionaria y lanzamiento en Argentina

Una de las grandes sorpresas es la Privacy Display integrada del Samsung Galaxy S26 Ultra, la primera del mundo en hardware. Esta tecnología permite que el contenido sea visible solo para el usuario, oscureciendo la pantalla para quienes miran desde ángulos laterales, ideal para el transporte público o cafeterías.

Para los usuarios en Argentina, las noticias son excelentes. El desembarco oficial está previsto para el 11 de marzo, pero la preventa ya comenzó con beneficios agresivos.

Etapa Fecha Beneficio Destacado Preventa (PrePaid Card) 25 de febrero al 10 de marzo Pagás $300.000 y obtenés un cupón de $600.000 Venta Oficial A partir del 11 de marzo Cuotas sin interés y Plan Canje

Nuevos Samsung Galaxy S26 - Interna 3 En Argentina, los usuarios podrán acceder a beneficios exclusivos como la PrePaid Card para comprar su Samsung. Samsung

Con siete años de actualizaciones de seguridad garantizados y el refuerzo de la criptografía postcuántica, la serie Galaxy S26 de Samsung se proyecta no solo como el lanzamiento del año, sino como un compañero duradero y confiable en la era de la IA autónoma.