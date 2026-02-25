Samsung suma a Perplexity para potenciar la inteligencia artificial en sus equipos

La empresa Samsung confirmó que los usuarios del próximo Galaxy S26 podrán usar Perplexity como asistente nativo. Esta decisión busca integrar la inteligencia artificial de forma profunda en el sistema Galaxy AI, permitiendo que diferentes agentes convivan para resolver tareas específicas según la necesidad de cada persona en el día a día.

Bajo el comando "hey, Plex", el buscador se suma a las opciones ya conocidas como Bixby o Gemini. No se trata de una simple aplicación instalada, sino de una integración directa que toca las raíces del software. Según el sitio oficial de Samsung, este motor de búsqueda tendrá permiso para leer y gestionar datos en herramientas propias de la marca como Samsung Notes, el Reloj, la Galería, los Recordatorios y el Calendario.

La apuesta por la inteligencia artificial y el ecosistema multi-agente El objetivo de la firma es que el usuario no dependa de un solo cerebro digital. La idea es que cada agente tenga sus fortalezas y actúen en conjunto. Mientras uno es mejor para agendar una reunión o buscar una foto vieja, el otro puede ser más eficaz para rastrear datos precisos en internet sin vueltas. Samsung cree que la libertad de elegir qué asistente poner en el centro del teléfono es lo que les va a permitir marcar una diferencia clara frente a lo que ofrecen Apple o Google hoy en día.

Perplexity El comando "hey, Plex" permitirá activar el buscador sin necesidad de tocar la pantalla del equipo en todo momento. Shutterstock Esta movida responde a que mucha gente ya tiene un vínculo fuerte con servicios específicos. En vez de obligarlos a usar una sola opción cerrada, abren la cancha. Todavía no se sabe exactamente qué aplicaciones de terceros van a tener acceso a esta función, pero la empresa planea dar más detalles técnicos en el evento que está por venir. La idea es que el sistema sea lo suficientemente abierto para que los "fierros" del equipo se entiendan con cualquier inteligencia artificial que el dueño prefiera.

El futuro de Galaxy AI y la libertad de elección Todo indica que el anuncio oficial y las demostraciones en vivo se darán durante el Galaxy Unpacked el día de hoy. Ahí se va a ver cómo interactúan estos agentes entre sí sin tirones. La visión a futuro es que el usuario hable con su equipo de forma natural y que el sistema decida qué herramienta es la más adecuada para responder, basándose en el contexto de la charla y en la información guardada en el dispositivo.