Samsung prepara el Galaxy Unpacked 2026: dónde y cuándo ver la transmisión

El próximo miércoles llega el Galaxy Unpacked 2026 , uno de los lanzamientos más esperados del año. La empresa Samsung mostrará su nueva línea de celulares de alta gama y accesorios en una presentación que se podrá seguir de forma online desde San Francisco para todo el mundo.

La expectativa crece ante la llegada oficial de Samsung al mercado con sus nuevos equipos de punta. El evento promete renovar la serie insignia con tres modelos distintos que buscan mejorar el rendimiento y la calidad de imagen para los usuarios que buscan lo último en tecnología móvil este año.

La firma surcoreana ya tiene todo listo para su gran cita anual. Este miércoles 25 de febrero, el gigante tecnológico realizará el evento donde el teléfono inteligente será el gran protagonista. Los rumores indican que el Galaxy S26 Ultra vendrá en un color violeta cobalto que ya se filtró en internet y generó mucho ruido entre los fanáticos de la marca.

El despliegue técnico de la empresa busca mantener el liderazgo en el sector. Además de los tres celulares, se espera que los Galaxy Buds 4 sumen funciones de audio mejoradas y una mejor integración con el ecosistema de la marca. Es una de las fechas más importantes del calendario tecnológico porque marca el ritmo de lo que vamos a ver el resto de la temporada en cuanto a innovación móvil.

La familia S26 llega para renovar la gama alta. El modelo Ultra suele ser el que se lleva todas las miradas por su sensor de cámara mejorado y la potencia de su procesador de última generación. Por otro lado, el S26 base y el S26 Plus ofrecen opciones para quienes buscan un tamaño más cómodo o una batería que rinda durante toda la jornada. Según las filtraciones del analista Evan Blass, el diseño mantiene la línea estética de los años anteriores pero con bordes más pulidos.

El Galaxy S26 Ultra es el equipo más potente que vamos a ver. Se filtraron imágenes que muestran un color violeta cobalto muy sobrio que le queda muy bien. Este modelo seguirá incluyendo el lápiz óptico para quienes necesitan tomar notas o dibujar rápido. Las cámaras también recibirían un ajuste técnico para sacar mejores fotos de noche, algo que los usuarios valoran un montón hoy en día.

Se espera que la inteligencia artificial juegue un rol central en cómo usamos el celular todos los días. Desde la edición de fotos hasta la traducción de llamadas al toque, el software promete estar a la altura de las circunstancias. El gigante tecnológico sabe que la competencia está picante y por eso no quiere dejar ningún detalle al azar en esta presentación.

Cómo ver los nuevos lanzamientos en vivo

Embed - Galaxy Unpacked February 2026: Official Livestream

La presentación oficial arranca a las 10 de la mañana, hora del Pacífico, lo que equivale a las 15 horas en Argentina. El evento se transmitirá por streaming para que cualquiera pueda seguirlo desde su casa sin perderse nada.

Los auriculares Galaxy Buds 4 también son parte de los rumores fuertes. Se dice que tendrán un diseño renovado para que sean más cómodos y que la cancelación de ruido sea todavía más precisa. En un mercado donde casi todos usamos el teléfono para escuchar música o podcast mientras viajamos, tener unos buenos auriculares que se conecten rápido es un punto a favor.