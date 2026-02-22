El Samsung S24 Ultra alcanza un precio histórico en Walmart: una oferta de tiempo limitado

Un equipo con un procesador rápido y cámara que capta todos los detalles por precio de oferta.

Comprar el Samsung Galaxy S24 Ultra en 2026 sigue conviniendo porque presenta una relación calidad-precio que sorprende. Sus características premium siguen vigentes y algunas destacan en comparación a equipos de otras marcas que han sido lanzados posteriormente. Por eso, no puedes pasar por alta la oferta de Walmart.

Para comenzar, su rendimiento es uno de los más destacados del mercado. A pesar de haber sido lanzado en 2024, su chip Snapdragon 8 Gen 3 brinda al dispositivo una velocidad para aplicaciones y juegos exigentes, lo que garantiza una experiencia fluida y compatible para quienes hacen multitareas.

samsung s24 ultra La oferta de Walmart que incluye plan de pago en cuotas sin interés. Walmart. Otro de los puntos destacados es su sistema de cámaras que incluye un sensor de 200MP de primer nivel y zoom de 100x que permite capturar en una sola imagen una infinidad de detalles, ofreciendo fotografías realistas y coloridas.

Además, las fotografías, las aplicaciones y los juegos se ven increíbles gracias a su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.8 pulgadas. Está equipado con una tecnología que brinda colores brillantes y cuenta con protección Gorilla Glass Armor, que evita rayones o roturas.

Siguiendo con la protección del dispositivo, Samsung utilizó titanio para la estructura del celular, asegurando a todos los usuarios durabilidad. También garantiza una larga vida útil con actualizaciones de software y de seguridad continuas para que no tengas que comprar un nuevo celular en los próximos años.