Ofertón: el mejor gama baja de Samsung ya se consigue por menos de $350.000 en Mercado Libre

El segmento de entrada suele ser el más peleado del mercado. Y, en ese terreno, Samsung encontró una fórmula que se repite: un teléfono accesible, con pantalla protagonista y una experiencia de software pulida. Ahora, esa receta aparece con descuento fuerte en Mercado Libre : el Samsung Galaxy A17 5G, un modelo que no lleva ni un año en circulación, ya se ubica por debajo de los $350.000 en una oferta de verano.

La propuesta apunta directo a un usuario concreto: quien quiere conectividad 5G, un panel que se vea bien en redes y video, y autonomía para llegar al final del día, sin pagar cifras de gama media.

Si hay un punto donde el Galaxy A17 5G busca destacarse frente a rivales del mismo precio es la pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas , con resolución FHD+ y tasa de refresco de 90 Hz. En la práctica, eso se traduce en negros más profundos, colores intensos y una sensación de mayor fluidez al scrollear, algo que no siempre aparece en la gama baja.

El diseño acompaña con una estética sobria y actual: módulos de cámara en vertical, 7,55 mm de grosor y un peso de 190 gramos, números razonables para un equipo grande. Además, suma lector de huellas lateral, una solución simple y efectiva para desbloqueo rápido.

En potencia, el Galaxy A17 5G se apoya en un procesador Octa-Core (según versión, Exynos 1330 o Helio G99) y opciones de 4, 6 u 8 GB de RAM. Acá está la primera advertencia: la variante de 4 GB puede quedarse corta si sos de abrir muchas apps a la vez o saltar seguido entre redes, cámara y mensajería. Si el objetivo es que dure más tiempo “sin sufrir”, la recomendación es apuntar a 6 u 8 GB.

En almacenamiento, juega seguro: 128 o 256 GB, con expansión vía microSD hasta 2 TB, ideal para fotos, videos y WhatsApp sin andar borrando todo cada mes.

El apartado fotográfico sorprende por un detalle poco común en este rango: cámara principal de 50 MP con estabilización óptica (OIS), acompañada por un ultra gran angular de 5 MP y un macro de 2 MP, más una frontal de 13 MP. No es un teléfono “cámara first”, pero el OIS ayuda a evitar fotos movidas y mejora tomas nocturnas básicas.

La batería de 5.000 mAh es la otra razón para mirarlo: promete un día completo sin drama y suma carga rápida de 25W. Eso sí: el cargador de pared no suele venir en la caja. También hay un recorte clásico de la gama baja: audio mono, con un solo parlante.

Samsung Galaxy A17 - Interna 3 Con 6 u 8 GB de RAM, rinde mejor al alternar apps y redes rápido. Samsung

Precio y cuotas: cuánto cuesta con la oferta

En Mercado Libre figura con precio anterior de $499.999 y un precio actual de $340.999, lo que representa un 24% OFF. Además, aparece con financiación de hasta 6 cuotas de $79.850. Con esa ecuación, el Galaxy A17 5G se vuelve una de las puertas de entrada más tentadoras al ecosistema Samsung para quien prioriza pantalla, batería y conectividad, y puede convivir con los recortes típicos del segmento.