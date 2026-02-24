Walmart remata este celular Samsung y ofrece hasta 18 cuotas sin interés

Este equipo es perfecto para tareas cotidianas y poco exigentes por un precio menor. La oferta es de tiempo limitado.

Walmart tiene en oferta el Samsung Galaxy A36, un celular de gama media ideal para el 2026. Debido al lanzamiento de otros modelos y el avance de funciones con IA, este equipo alcanzó un precio menor aunque ofrece las características y ccapacidades necesarias para tareas cotidianas poco exigentes.

Una de las ventajas más destacadas de este equipo es que promete un soporte a largo plazo. Con 6 años de actualizaciones de software, garantiza mantener el teléfono seguro y con aplicaciones actualizadas, por lo tanto, no tienes que pensar en cambiarlo el próximo año.

samsung a 36 El Galaxy A36 cuenta con 5G. Archivo Además, asegura un funcionamiento rápido gracias al procesador Snapdragon 6 Gen 3, que es ideal para tareas diarias, multitarea y juegos ligeros. Si bien no es un equipo aconsejable para tareas exigentes o IA, funciona a la perfección para navegar por internet, leer pdfs o tomar notas.

Sus cámaras siguen siendo competentes en el mercado. La cámara principal de 50 MP, cámara selfie y su capacidad de grabar en 4K ofrecen resultados de alta calidad. No es un equipo recomendado para creadores de contenidos, pero sí para quienes dan poco uso a la cámara.

samsung a36b La oferta de Walmart que es de tiempo limitado. Samsung Por último, hay que destacar su resistencia, diseño y conectividad. El Samsung A36 cuenta con certificación IP67, por lo que es resistente al agua y al polvo. A su vez, se puede conectar con otros dispositivos de la marca, como relojes y auriculares, facilitando la experiencia de los usuarios.