Locura por el iPhone 15: Walmart México lo vende más barato y así podés comprarlo desde Argentina

El iPhone 15 está de oferta en Walmart México. Uno de los celulares más buscados de Apple cuenta con un descuento fugaz debido a su condición de reacondicionado.

A pesar de que fue lanzado hace algunos años, el equipo sigue destacándose por su rendimiento, cámara y batería.

El iPhone 15 ofrece un funcionamiento fluido para el uso diario, con buen desempeño en juegos y aplicaciones exigentes. Incluso, muchos lo comparan con modelos “Pro” de generaciones anteriores, ya que mantiene un nivel alto de rendimiento con algunas mejoras en su funcionamiento.

Por otro lado, la cámara del iPhone 15 se destaca por su sensor principal de 48 megapíxeles, que permite capturar fotografías con gran nivel de detalle y colores vibrantes. También incluye zoom 2x y modo ultra gran angular para tomas más amplias.

El iPhona que está de oferta en Walmart.

Tanto el rendimiento como la cámara están acompañados por una batería que responde de forma eficiente . Está diseñada para durar todo el día, con una autonomía estimada de entre 16 y 20 horas en reproducción de video. Además, su sistema de gestión optimizada ayuda a prolongar la vida útil del equipo.

No te pierdas el video presentación del iPhone 15

Embed - Así es el iPhone 15

Qué es un celular reacondicionado

Un celular reacondicionado es un dispositivo que fue sometido a un proceso de inspección, reparación, limpieza y certificación técnica para garantizar su correcto funcionamiento. A diferencia de los modelos usados, los reacondicionados suelen incluir garantía y se ofrecen a un precio más accesible.

Cómo comprar desde Argentina

Una de las dudas más comunes frente a este tipo de ofertas es si realmente se puede comprar desde Argentina. En el caso de Walmart México, algunos productos cuentan con envío internacional, pero no todos están habilitados y esto depende en gran medida del vendedor, ya que muchos artículos son comercializados por terceros dentro del marketplace.

Por eso, antes de avanzar con la compra, es clave verificar si el producto indica disponibilidad de envío fuera de México. En caso contrario, existen alternativas utilizadas por muchos usuarios.

Una de las más habituales es comprar el producto y enviarlo a una dirección en México, ya sea de un familiar, amigo o un servicio de casilla. Luego, desde allí, se puede reenviar a Argentina a través de empresas de mensajería internacional como DHL o FedEx.

Otra opción es utilizar directamente el envío internacional en los casos en que esté disponible, aunque esto puede implicar mayores costos y tiempos de entrega más largos.

Qué tener en cuenta antes de comprar

Si bien el precio del iPhone 15 reacondicionado puede resultar muy atractivo, es importante considerar algunos factores que pueden modificar el costo final:

gastos de envío internacional

posibles impuestos de importación en Argentina

demoras o retenciones en aduana

Estos costos adicionales pueden reducir el ahorro inicial, por lo que se recomienda evaluar el precio final antes de concretar la compra.

¿Conviene aprovechar la oferta?

El iPhone 15 reacondicionado en oferta se encuentra a $8199, por lo que puede ser una oportunidad interesante para quienes buscan acceder a un equipo de alta gama a menor precio. Sin embargo, la conveniencia dependerá del costo total final, incluyendo envío e impuestos. En ese sentido, analizar todas las variables antes de comprar es clave para saber si realmente se trata de una buena oportunidad.