El celular que no se traba y está en oferta en Walmart: cómo traerlo desde Argentina

Un celular rápido, que no se trabe y no cueste una fortuna no es fácil de encontrar. Sin embargo, Walmart tiene algunas ofertas en su página web que destacan por un buen rendimiento y precio accesible.

El Xiaomi Redmi Note 13 resulta como un gran ganador porque permite usar varias aplicaciones al mismo tiempo sin que se vuelva lento. Además, responde bien con juegos o videos.

El celular cuenta con un rendimiento eficiente apto para multitareas, algo que es difícil de encontrar en el mercado. Pero su funcionamiento está respaldado por una batería de larga duración que promete horas de entretenimiento sin necesidad de varias cargas durante el día.

La pantalla es una característica que también ha generado sorpresa. Cuenta con tecnología AMOLED, por lo que los colores se ven más vivos y los negros más profundos. Así, aplicaciones como Netflix o TikTok se ven más “premium”.

En la página web, el celular está publicado por $3699 con posibilidad de pago en 3 cuotas sin interés. También cuenta con un beneficio extra de envío gratis para los usuarios de Walmart Pass.

Por todo lo mencionado anteriormente, el Xiaomi Redmi Note es un dispositivo llamativo para quienes buscan fluidez total para trabajar, estudiar o entretenerse.

shutterstock_2517774313 Un celular que promete fluidez. Shutterstock

Estas ofertas suelen durar poco o cambiar según el stock, por eso conviene revisarlas cuanto antes en Walmart.

Cómo comprar en Walmart desde Argentina

Para comprar desde Argentina se debe utilizar una tarjeta internacional habilitada para compras en el exterior.

Cabe destacar que Walmart no realiza envíos directos a Argentina, por lo que es necesario usar una casilla en el exterior. Empresas como Aerobox o Grabr ofrecen direcciones en Estados Unidos o México, donde se recibe el paquete para luego reenviarlo al país.

De esta manera, aunque implica algunos pasos adicionales, comprar celulares en el exterior puede ser una alternativa conveniente para acceder a mejores precios o modelos que no siempre se consiguen en el país.