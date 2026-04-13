Todos los lesionados de la Selección argentina a 2 meses del Mundial 2026: cuántos son y cómo llegan

Varios jugadores clave de la Selección argentina sufrieron lesiones en las últimas semanas y hay preocupación a tan solo 59 días para el Mundial.

Faltan apenas 59 días para el Mundial 2026 y la Lionel Scaloni tiene que terminar de definir la lista de 26 convocados para la defensa del título obtenido en Qatar 2022 con la Selección argentina. En ese sentido, hay incertidumbre respecto de algunos nombres clave que sufrieron distintas lesiones en el último tiempo.

La más reciente fue la de Cristian Romero, que debió abandonar la cancha este domingo en la derrota del Tottenham contra Sunderland. Pero también fueron afectados en estos días otros dos futbolistas de renombre como Emiliano Martínez y Lautaro Martínez, cada uno con distinta intensidad.

Cómo llegan los lesionados de Argentina al Mundial 2026 Cuti Romero: lesión y llanto desconsolado en la derrota de los Spurs ante Sunderland. Cuti Romero se pierde el resto de la temporada con Tottenham y llega con lo justo al Mundial. EFE El caso más preocupante es sin dudas el del Cuti, que sufrió una lesión en el ligamento colateral interno de la rodilla derecha que demandará entre 5 y 8 semanas de recuperación y lo dejará afuera del resto de la temporada con los Spurs. Si bien le dan los tiempos para la Copa del Mundo, llegaría con lo justo, sin rodaje y con el posible bajón anímico de un potencial descenso de su equipo en la Premier.

lautaro martínez Lautaro Martínez volvería a jugar para las últimas fechas de la Serie A y podría llegar con algo más de rodaje al Mundial. @inter En cuanto al Toro, se estima que será baja en Inter por apenas unas dos semanas, pero que llegará a los últimos compromisos de la Serie A. De todos modos, habrá que seguirlo de cerca, ya que viene resintiéndose seguido de su lesión. El Dibu, en tanto, tuvo solo una sobrecarga que no le permitió jugar este domingo con el Aston Villa, pero no sería nada de gravedad y ya volvería al ruedo en los próximos días.