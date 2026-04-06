El campeón del mundo que le mete presión a Scaloni para ir al Mundial 2026: "Siento que estoy bien, pero no es decisión mía"

A poco más de dos meses para el inicio de la Copa del Mundo, uno de lo héroes de Qatar quiere regresar a la Selección argentina tras un tiempo sin ser llamado.

Faltan solo 66 días para el Mundial 2026. La Selección argentina viajará a Norteamérica para defender el título obtenido en Qatar 2022 y con el objetivo de sumar la cuarta estrella arriba del escudo. En ese sentido, Lionel Scaloni tiene menos de dos meses para terminar de definir la lista de 26 convocados, en la que quedarán algunos campeones afuera.

Uno de los que pareciera ser seguro que no estarán es Guido Rodríguez, que lleva un tiempo sin ser llamado y tiene varios nombres por encima en la consideración para ocupar su posición. Tras un mal paso por West Ham, fue transferido en enero de este 2026 al Valencia, en el que recuperó la continuidad y mejoró su forma futbolística.

Guido Rodríguez quiere volver a la Selección argentina Guido Rodríguez Valencia Guido Rodríguez, hoy en Valencia, quiere jugar el Mundial 2026. @guiido_rodriguez En ese sentido, dejó en claro que mantiene la ilusión de regresar a la Scaloneta: "En la última convocatoria no estuve y dejé de ir hace un tiempo, también cuando en Inglaterra había dejado de jugar", reconoció en diálogo con la prensa oficial del conjunto Ché. "Sé que por ahí es complicado porque no entré en esta última lista, pero realmente el ir a la Selección y, más como lo sentimos nosotros los argentinos, yo nunca voy a perder las esperanzas", aseguró en la misma sintonía.

"Te mentiría si te dijera que no, tengo ganas de estar en esa última lista para el Mundial. Sería un broche de oro. Tampoco es decisión mía, pero obviamente que me encantaría. Siento que estoy bien y que estoy mejorando día a día para eso", sentenció finalmente el volante central de 31 años, que el último fin de semana marcó un doblete en la derrota de su equipo por 3-2 contra Celta de Vigo.