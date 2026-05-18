Atento, Scaloni: Austria presentó su lista para el Mundial 2026, ¿quiénes son sus principales figuras?

El Mundial 2026 , que iniciará en solo 24 días, representará la primera aparición de Austria en el torneo de selecciones más importante después de 28 años. En ese contexto, el rival de la Selección argentina en el Grupo J presentó este lunes su lista de 26 convocados.

Su última participación se había dado en Francia 1998, donde quedó eliminada en la fase de grupos con un saldo de dos empates (Camerún y Chile) y una derrota (Italia). Su mejor registro en esta competición se dio en la edición de Suiza 1954, donde finalizó en el tercer puesto. Además, quedó cuarta en Italia 1934.

Yendo al análisis de la nómina, sus principales figuras del combinado europeo son el mediocampista Marcel Sabitzer, el defensor David Alaba y el delantero Marko Arnautovic, quienes se desempeñan en el Borussia Dortmund de Alemania, el Real Madrid de España y el Estrella Roja de Serbia, respectivamente.

La lista oficial de la Selección de Austria para el Mundial 2026. La lista oficial de la Selección de Austria para el Mundial 2026. Foto: @oefb1904

Austria se enfrentará con la Albiceleste el 22 de junio a las 14, por lo que será el segundo rival del equipo de Lionel Scaloni en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. En la previa, todo apunta a que ambos combinados son los candidatos a quedar primeros en la zona.

Previamente, disputará dos amistosos de preparación: el 1° de junio contra Túnez y 10 días después se cruzará con Guatemala. El debut de Austria en el Mundial será el 17 de junio a las 13 (hora de Argentina) ante Jordania.

La lista oficial que presentó Austria para la Copa del Mundo

Alexander Schlager

Florian Wiegele

Patrick Pentz

David Affengruber

Kevin Danso

Stefan Posch

David Alaba

Philipp Lienhart

Phillip Mwene

Alexander Prass

Marco Friedl

Michael Svoboda

Xaver Schlager

Nicolas Seiwald

Marcel Sabitzer

Florian Grillitsch

Carney Chukwuemeka

Romano Schmid

Christoph Baumgartner

Konrad Laimer

Patrick Wimmer

Paul Wanner

Alessandro Schopf

Marko Arnautovic

Michael Gregoritsch

Sasa Kalajdzi

Fuente: NA