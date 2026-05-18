¡Bombazo! Neymar Jr. jugará su cuarto Mundial: los 26 convocados de Brasil y la sorpresiva ausencia

Después de muchas dudas alrededor de su estado físico y continuidad en la Verdeamarela, Neymar fue confirmado en la lista definitiva de Carlo Ancelotti para disputar el Mundial 2026 con la Selección de Brasil . Después de varios meses afuera por lesiones y cuestionamientos físicos, el delantero del Santos logró meterse entre los convocados y jugará su cuarta Copa del Mundo.

El exjugador de Barcelona y PSG no vestía la camiseta de Brasil desde el 17 de octubre de 2023 y su presencia había quedado en duda desde la llegada de Ancelotti . El entrenador italiano había dejado en claro en reiteradas ocasiones que solo convocaría futbolistas “al 100%” desde lo físico, aunque finalmente decidió incluir al crack brasileño para la máxima cita del fútbol.

“Fue muy difícil seleccionar a estos 26 jugadores”, explicó Ancelotti durante el evento realizado en Río de Janeiro para anunciar la convocatoria. “Esta lista puede desarrollar un fútbol de calidad, con un espíritu colectivo extraordinario, con buena actitud, concentración y disciplina. No es la lista perfecta porque el equipo perfecto no existe”, agregó el DT.

El entrenador italiano también dejó un mensaje ambicioso de cara al torneo: “Queremos ser el equipo más resiliente del mundo para intentar ganar el Mundial. No tengo miedo de decir que podemos ganar la Copa del Mundo”. Además, reconoció que recibió “muchos consejos” de periodistas, influencers y fanáticos mientras terminaba de definir la nómina.

La sorpresiva ausencia en la lista de Brasil

Joao Pedro João Pedro, quien fue titular en gran parte del ciclo no va al Mundial.

Entre las ausencias más resonantes de la lista de Carlo Ancelotti aparece la de João Pedro, delantero del Chelsea y compañero de Enzo Fernández, que atraviesa un gran presente en la Premier League y además es seguido de cerca por FC Barcelona. Tampoco fueron incluidos Andrey Santos (Chelsea) ni el histórico defensor de 41 años, Thiago Silva (Porto), dos nombres que muchos imaginaban con chances de meterse en la nómina definitiva para el Mundial 2026.

Brasil llegará al Mundial después de disputar dos amistosos preparatorios. El primero será el 31 de mayo frente a Panamá en el Maracaná y luego jugará el 6 de junio ante Egipto en Cleveland, Ohio. Los heptacampeones compartirán el Grupo E junto a Marruecos, Haití y Escocia.

La lista de 26 convocados de Brasil para la Copa del Mundo