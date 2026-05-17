Video: el insólito error arbitral que desató la furia de Neymar antes de la lista de Brasil

Neymar protagonizó un tenso episodio durante la derrota del Santos frente a Coritiba por 3-0, en un partido que podía ser decisivo para sus aspiraciones de integrar la lista de Brasil para el Mundial 2026 que anunciará Carlo Ancelotti este lunes .

El delantero brasileño fue titular, pero terminó envuelto en una situación insólita cuando el cuarto árbitro mostró por error su dorsal al momento de anunciar una sustitución en el segundo tiempo.

La situación ocurrió justo en la víspera de que Ancelotti anuncie la convocatoria definitiva de 26 futbolistas para la Copa del Mundo. Neymar integra la prelista de 55 jugadores y su presencia en la nómina final todavía es una incógnita en Brasil .

La presencia de Neymar en la lista definitiva de Brasil para el Mundial 2026 aún es una incógnita.

El episodio se produjo en el minuto 64, cuando Neymar estaba siendo atendido por molestias en un gemelo cerca de la banda. En ese momento, el cuarto árbitro levantó el cartel electrónico con el número 10, indicando equivocadamente que el delantero debía abandonar el campo.

Sin embargo, el cuerpo técnico había comunicado previamente por escrito que el reemplazado sería el argentino Gonzalo Escobar, quien iba a dejar su lugar para el ingreso de Robinho Jr..

Cuando advirtió la situación, Neymar corrió hacia el cuarto árbitro y tomó el papel con la indicación oficial del cambio para mostrarlo frente a las cámaras de televisión. Visiblemente molesto, continuó protestando mientras el partido se reanudaba y terminó siendo amonestado por el árbitro principal.

El insólito error arbitral que desató la furia de Neymar El insólito error arbitral que desató la furia de Neymar

Una derrota que agrava el presente del Santos

Para ese momento, el Santos ya perdía 3-0 frente al Coritiba en el Neo Química Arena de São Paulo. Breno Lopes marcó un doblete y el portugués Josué convirtió el tercer gol de penal, todos durante la primera mitad. El equipo dirigido por Cuca tampoco logró reaccionar en el complemento y terminó el encuentro con un jugador menos por la expulsión del argentino Álvaro Barreal a los 72 minutos.

Tras el pitazo final, los hinchas abuchearon al equipo y Neymar se retiró directamente hacia los vestuarios sin realizar declaraciones públicas.

La expectativa por la lista de Carlo Ancelotti

La actuación ante Coritiba aparecía como una oportunidad importante para que Neymar sumara argumentos de cara a la convocatoria de Brasil para el Mundial 2026. Las lesiones y la falta de continuidad marcaron gran parte de su última temporada y mantienen abierto el debate sobre su presencia en la selección.

Carlo Ancelotti dará a conocer este lunes la lista definitiva de 26 jugadores en Río de Janeiro. En Brasil existe una fuerte expectativa por saber si el exfutbolista del Barcelona y el Paris Saint-Germain finalmente formará parte del plantel que disputará la próxima Copa del Mundo.