Tras su despido del Sevilla, Matías Almeyda ya tiene nuevo club: a qué equipo dirigirá
Matías Almeyda llegó a un acuerdo de palabra para convertirse en el nuevo entrenador de uno de los clubes más importantes de su país.
Después de una etapa corta y turbulenta en España, Matías Almeyda ya conoce su próximo destino. El argentino tiene todo acordado para volver a la Liga MX, un torneo que conoce muy bien y donde vivió sus mejores años como técnico.
Falta la confirmación oficial, sí, pero en México ya lo dan como cerrado: el Pelado será el nuevo entrenador de Rayados de Monterrey. Las charlas se aceleraron en las últimas horas y terminaron de definirse en territorio español, donde el entrenador seguía instalado tras su frustrado paso por el Sevilla.
Por qué echaron a Matías Almeyda del Sevilla de España
Su drástica salida del club andaluz, donde tenía contrato hasta 2028, se dio en medio de un complicado momento deportivo. Con el equipo a tres puntos del descenso en LaLiga, la dirigencia decidió cesarlo del cargo luego de 32 partidos (ganó 10, empató 7 y perdió 15).
Ahora, el ex River firmará un contrato por dos años y en los próximos días viajará a Monterrey para comenzar con la planificación de la pretemporada de cara al próximo campeonato. Su llegada genera expectativa porque ya tuvo un paso glorioso en suelo azteca.
Su grato recuerdo en la liga mexicana
Entre 2015 y 2018 dirigió a Chivas de Guadalajara, donde dejó una huella imborrable: ganó la Liga MX, levantó dos Copas MX y, como si fuera poco, también conquistó la Concachampions. Así, Almeyda dará comienzo a su segundo ciclo en el fútbol mexicano.