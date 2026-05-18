Tras su despido del Sevilla, Matías Almeyda ya tiene nuevo club: a qué equipo dirigirá

Matías Almeyda llegó a un acuerdo de palabra para convertirse en el nuevo entrenador de uno de los clubes más importantes de su país.

Después de una etapa corta y turbulenta en España, Matías Almeyda ya conoce su próximo destino. El argentino tiene todo acordado para volver a la Liga MX, un torneo que conoce muy bien y donde vivió sus mejores años como técnico.

Falta la confirmación oficial, sí, pero en México ya lo dan como cerrado: el Pelado será el nuevo entrenador de Rayados de Monterrey. Las charlas se aceleraron en las últimas horas y terminaron de definirse en territorio español, donde el entrenador seguía instalado tras su frustrado paso por el Sevilla.

Por qué echaron a Matías Almeyda del Sevilla de España Su drástica salida del club andaluz, donde tenía contrato hasta 2028, se dio en medio de un complicado momento deportivo. Con el equipo a tres puntos del descenso en LaLiga, la dirigencia decidió cesarlo del cargo luego de 32 partidos (ganó 10, empató 7 y perdió 15).

Matías Almeyda Sevilla A dos meses de su salida del Sevilla, Almeyda arregló su llegada a Rayados de Monterrey. EFE

Ahora, el ex River firmará un contrato por dos años y en los próximos días viajará a Monterrey para comenzar con la planificación de la pretemporada de cara al próximo campeonato. Su llegada genera expectativa porque ya tuvo un paso glorioso en suelo azteca.